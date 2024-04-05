Kadir Gecesi Kur’an Gecesi… 2024 Bolu Kadir Gecesi programı

2024 Kadir Gecesi, Bolu İl Müftülüğü tarafından hazırlanan Kadir Gecesi Özel Programı ile idrak edilecek… Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş 5 Nisan 2024 Cuma günü Bolu Yıldırım Bayezid ve Bilal-i Habeşi Camilerinde, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu mübarek gecede yapılacak dua ve ibadetlere tüm Bolu halkını davet etti…

2024 Bolu Kadir Gecesi programı

2024 Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kutlanacak. Bolu İl Müftülüğü tarafından 5 Nisan 2024 günü akşamı Yıldırım Bayezid Camii’nde Kandil Özel Programı yapılacak. Aynı gün kadınlara yönelik olarak Bilal-i Habeşi Camii’nde öğleden sonra 14.00 ‘te Özel Program yapılacak.

Bolu’da 2024 Kadir Gecesi

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş yaptığı açıklamada, “Ramazan-ı Şerif Ayının sonlarına yaklaşırken Ramazan'a veda edecek olmanın hüznü ile birlikte Kadir Gecesi'ne kavuşmanın heyecanını da yaşıyoruz. İl Müftülüğümüzce Kur’an Kurslarının olduğu tüm camilerimizde kadınlara yönelik umumi gündüz programları yapılacağı gibi o günün Cuma olması sebebi ile camilerimizde Cuma Günü Vaaz ve İrşad Programları yapılacaktır. Bu mübarek geceyi namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfar ederek , muhtaçları sevindirerek ve dualarını alarak , Allah’a dua ederek değerlendirmeliyiz” dedi.

Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş ne dedi?

Müftü Demirtaş açıklamasında 2024 Ramazan ayının son günlerinin yaşandığını söyleyerek bu günlerin cehennemden azad olma günleri olduğunu belirtti. Demirtaş, “Bu gece Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Yüce Rabbimiz Kadir Suresinde ; "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir ,1-5). Kadir ve Kıymet hep bu kitapta birleşmiştir. Kadri büyük bir kitap, kadri büyük bir gecede, kadri büyük bir meleğin eliyle, kadri büyük bir ümmete indirildi” dedi.

Allah ile direkt konuşma gecesi

Demirtaş, “Kadri büyük bir kitap indiği dağın, indiği şehrin, indiği ayın, indiği gecenin, indiği peygamberin, indiği insanın kadrini, kıymetini yüceltti. Bu gece sesimizi duyuracağımız, önemseneceğimiz bir gece. Bu gece kadrimizin bilindiği, hatırımızın sayıldığı bir gece. Bu gece her söylediğimizin hemen duyulacağı bir gece. Bu gece hatalardan çok hatırın sayılacağı bir gece. Bu gece kusurların silineceği bir gece. Bu gece dua ile göğe yürünecek bir gece...” diye konuştu.

Tövbelerin kabul edildiği gece

Kadir Gecesi’nin, insanlık için kurtuluş reçetesi olan Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, esenliğin bütün dünyayı kuşattığı, dua ve tevbelerin kabul edildiği istisna bir gece olduğunu söyleyen Demirtaş, “Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: "Kim kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı ecri hesaba katarak, ibadetle ihya edecek olursa geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari, İman, 29). İnsanın dünya ve ahiret mutluluğuna erişmesi için, ona ilk önce okumayı emreden kerim kitabımızı düşünmeyi, anlamayı ve bu doğrultuda yaşamayı ilke edinmemiz gerekiyor” dedi.

Kadir Gecesi nasıl ihya edilmeli?

Kadir Gecesi’nin bir fırsat ve yenilenme gecesi olduğunu söyleyen Demirtaş, “Bu gecenin kadrini bilelim ki, bizim de kadrimiz bilinsin! Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfar ederek ve dua yaparak değerlendirmeliyiz.

Mademki, bu geceyi bin aydan hayırlı yapan şey, Kur'an'ın bu gecede indirilmesidir; öyleyse bizler bu geceyi Kur'an'ı okuma, anlama, yaşama ve yaşatma ziyafeti haline getirmeliyiz” şeklinde konuştu.