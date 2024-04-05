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Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık!

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Bolu Manavcılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, 2024 Ramazan Bayramı öncesi sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini duyurdu. Arife gününe kadar her gün açık olacak pazar yerleri ve düşen fiyatlarla ilgili tüm detaylar haberimizde…

Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık! mask
Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık!
Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık!
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Pazar yerleri her gün açık!

Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık!

Bolu Manavcılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, Ramazan Bayramı'na günler kala vatandaşlara müjdeli bir haber verdi. Altındal, sebze ve meyve fiyatlarında önemli bir düşüş beklendiğini açıkladı. Bu haber, bayram alışverişi için plan yapanlar için sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.

Fiyatlarda büyük düşüş müjdesi

Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık!

Mustafa Altındal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte sebze ve meyve fiyatlarında gözle görülür bir düşüş olacağını belirtti. Bu düşüşün, bayram haftasında pazar yerlerindeki fiyatlara yansıtılacağını ifade etti.

Pazar yerleri ne zaman açık?

Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık!

Altındal, Bolu'nun ana pazar yerinin ve tuhafiye pazarının, Arife gününe kadar her gün açık olacağını duyurdu. Cuma gününden itibaren başlayacak olan bu uygulama, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlayacak. Ayrıca, Ayşe Metin Karaçayır, Sağlık, Bahçelievler, Mehmet Çoban Tepecik ve Sümer pazarlarının da açık olacağı bilgisi paylaşıldı.

Fırsatçılığa yer yok

Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık!

Bolu Manavcılar ve Pazarcılar Odası Başkanı, pazar esnafının fırsatçılık yapmadığını, bir ürünün gerçek değerini yansıttıklarını vurguladı. Altındal, vatandaşların gönül rahatlığıyla bayram alışverişlerini pazar yerlerinden yapabileceklerini belirtti.

Alışverişte bereket vakti

Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık!

Altındal, tüm vatandaşlara bereketli alışverişler dileyerek, Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ayrıca, kendisinin ve Oda yönetiminin her zaman sahada olacağını ve müşterilerin yanında yer alacağını ifade etti.

Bolu'da bayram alışverişinin adresi belli

Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık!

Bolu'da bayram alışverişi için en iyi adresin pazar yerleri olduğu bir kez daha vurgulandı. Fiyatlardaki düşüş ve her gün açık olacak pazar yerleri, vatandaşların bayram alışverişini daha ekonomik ve keyifli hale getirecek.

Ramazan Bayramı'na özel hazırlıklar

Bolu'da Bayram müjdesi! Fiyatlar düşüyor, pazarlar her gün açık!

Bolu Manavcılar ve Pazarcılar Odası'nın bu özel dönem için yaptığı hazırlıklar, vatandaşların bayramı daha rahat ve ekonomik bir şekilde karşılamalarını sağlayacak. Mustafa Altındal'ın açıklamaları, Bolu'da bayram alışverişine çıkacak olan herkes için önemli bilgiler içeriyor.

# Sağlık, sosyal medya

05 Nis 2024 - 11:00 - Güncel

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