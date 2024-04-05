Bayramda Bolu Başta olmak üzere Batı Karadeniz Bölgesinin tamamına uyarı geldi; Sıkıntı olacak!

Bolu ve Kastamonu Başta olmak üzere Batı Karadeniz, Kuzey ve İç Anadolu’da hava durumu alarmı! Yağışlar geliyor!

Meteoroloji'den alınan son raporlara göre Bolu, Kastamonu, Karabük ve Çankırı başta olmak üzere birçok şehirde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında düşüş ve yağış uyarısıyla vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yapılıyor. İşte detaylar ve günün en yüksek sıcaklıkları.

Kuzey ve İç Anadolu'da yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Türkiye'nin kuzeydoğusu ile kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı gibi şehirlerde vatandaşların yağışlara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

Ne zaman ve nerede?

Akşam ve gece saatlerinde başlaması beklenen yağışlar, Doğu Karadeniz bölgesi, Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Sivas, Samsun'un batı ilçeleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde etkili olacak. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, gece saatlerinde ise Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Çığ, kar erimeleri ve heyelan tehlikesine dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor. Vatandaşların bu konuda dikkatli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor

Kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 6 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bu değişim, vatandaşların günlük planlarını yaparken dikkate alması gereken bir faktör.

Rüzgarın yönü ve kuvveti

Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; kuzey kesimlerde ise kuzey yönlerden eseceği öngörülüyor. Bu durum, özellikle deniz ve açık alanlarda bulunacak vatandaşlar için önemli.

Günün en yüksek sıcaklıkları

Ankara: 23 derece ile az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu.

İstanbul: 21 derece ile az bulutlu.

İzmir: 24 derece ile az bulutlu.

Adana: 27 derece ile az bulutlu ve açık, akşam saatlerinde Toroslar mevkii sağanak yağışlı.

Antalya: 23 derece ile az bulutlu ve açık.

Samsun: 16 derece ile parçalı ve az bulutlu, gece batı ilçeleri sağanak yağışlı.

Trabzon: 16 derece ile parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak yağışlı.

Erzurum: 17 derece ile parçalı ve çok bulutlu, gece kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu.

Diyarbakır: 25 derece ile az bulutlu ve açık.

Vatandaşlara önemli çağrı: Tedbirinizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen yağışlar ve hava koşulları göz önünde bulundurularak vatandaşların gerekli tüm tedbirleri alması gerektiğini vurguluyor. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor.