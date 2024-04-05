Mart ayı kira zam oranları tüik tarafından açıklandı: İş yerleri ve konutlar için yeni oranlar!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamları, kira zam oranlarında yeni bir dönemi işaret ediyor. Mart ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine göre, iş yerleri ve konutlar için kira artış oranları belirlendi. İş yerleri için kira zammı yüzde 57,50 olarak uygulanacakken, konut kiraları için belirlenen oran yüzde 25 oldu.

İş Yerleri için Kira Zam Oranı: Yüzde 57,50

2024 yılı mart ayı itibarıyla, iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı yüzde 57,50 olarak duyuruldu. Bu oran, geçtiğimiz aya göre küçük bir artış göstererek işletme sahipleri için yeni bir maliyet kalemi oluşturuyor.

Konut Kiralarında Artış Sınırı: Yüzde 25

TÜİK'in belirlemiş olduğu kira artış oranlarına göre, konut kiralarında 2 Temmuz 2024 tarihine kadar uygulanacak maksimum zam oranı yüzde 25 olarak sınırlandırıldı. Bu oran, konut sahipleri ve kiracılar için önemli bir referans noktası teşkil ediyor.

Kira Artışları ve Enflasyon İlişkisi

Mart ayında TÜFE'deki yıllık artış oranı yüzde 68,50 olarak kaydedilirken, bu durum kira artış oranlarının belirlenmesinde temel bir gösterge olarak kullanıldı. İş yerleri ve konutlar için farklı oranların belirlenmesi, piyasadaki dengeleri koruma amacını güderken, kiracılar ve mülk sahipleri arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynuyor.