"Mudurnu'ya borcumuz var" dedi, mazbatayı aldı

Mevcut Belediye Başkanı Necdet Türker'e 284 fark atarak bin 113 oy alan CHP'nin adayı Doğan Onurlu, yeni belediye başkanı seçildi. Doğan Onurlu, bugün ilçe adliyesine giderek mazbatasını aldı. Mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Doğan Onurlu, "Sokaklarında gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği ilçemize borcumuz var. Artık borcumuzu ödemek istiyoruz. 5 yıl önce mahalle muhtarıydık, Allah belediye başkanlığı nasip etti. Artık her mahalleye hizmet edeceğiz" dedi.