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U14 Türkiye Futbol Şampiyonu Bolu’da belli oldu!

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U14 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Talasgücü Belediyespor, İstanbul Kartalspor'u 3-1 yenerek şampiyon oldu. Bolu'daki mücadelede, genç yetenekler parladı.

U14 Türkiye Futbol Şampiyonu Bolu’da belli oldu! mask
U14 Türkiye Futbol Şampiyonu Bolu’da belli oldu!
U14 Türkiye Futbol Şampiyonu Bolu’da belli oldu!
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Bolu'nun ev sahipliği yaptığı, genç yeteneklerin kıyasıya mücadele ettiği U14 Türkiye Futbol Şampiyonası'nda, futbolun yıldız adayları sahne aldı. Şampiyonanın final mücadelesinde, güçlü rakibi İstanbul Kartalspor'u mağlup eden Talasgücü Belediyespor, zirveye ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu.

U14 Türkiye Futbol Şampiyonu Bolu’da belli oldu!

Talasgücü'nün yıldızlarından muhteşem final

Türkiye Futbol Federasyonu'nun önem verdiği Futbol Altyapı Gelişim Ligi'nin en prestijli turnuvalarından biri olan bu şampiyonada, Talasgücü Belediyespor'un genç yetenekleri, teknik ve taktik üstünlüklerini konuşturdu. Yarı finalde Denizli Bereketspor'u mağlup ederek finale yükselen ekip, finalde de İstanbul Kartalspor karşısında üstün bir oyun sergiledi.

U14 Türkiye Futbol Şampiyonu Bolu’da belli oldu!

Bolu’da kritik maç

Bolu Karaçayır Spor Kompleksi'nde gerçekleşen final maçında, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıda da oyunun hakimi oldu. Mustafa Çiğdem, Muhammed Cingöz ve Altuğ Aydın'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılan ekip, şampiyonluk kupasını kaldırmanın haklı gururunu yaşadı.

U14 Türkiye Futbol Şampiyonu Bolu’da belli oldu!

Başkanın tebrik mesajı ve iki katı sevinç

Şampiyonluğu görüntülü telefon konuşmasıyla takımı tebrik eden Başkan Yalçın, duygularını ve sevincini paylaştı. Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve ekibe seslenen Başkan, final maçının oynandığı saatlerde kendilerinin de mazbatayı aldıklarını belirterek, bu iki önemli başarının aynı gün içinde yaşanmasının mutluluğunu dile getirdi. Başarıda emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutlayan Başkan, takımın gelecekteki başarıları için de en iyi dileklerini sundu.

U14 Türkiye Futbol Şampiyonu Bolu’da belli oldu!

Talasgücü'nün şampiyonluk yolculuğu

Talasgücü Belediyespor'un bu başarısı, altyapıdan yetişen genç futbolcuların gelişimi ve takım ruhuyla elde edildi. Şampiyonada sergiledikleri oyun ve karakter, onları Türkiye'nin en iyi U14 takımı yaptı. Bu başarı, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun altyapıya verdiği önemin ve genç yeteneklerin gelişimine olan katkısının bir göstergesi olarak da önem taşıyor.

U14 Türkiye Futbol Şampiyonu Bolu’da belli oldu!

Geleceğin yıldızları Bolu'da parladı

Bolu'da gerçekleştirilen U14 Türkiye Futbol Şampiyonası, genç yeteneklere büyük bir sahne sundu. Talasgücü Belediyespor'un şampiyonluğuyla sonuçlanan turnuva, geleceğin futbol yıldızlarının keşfedildiği, dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı unutulmaz anlara sahne oldu. Şampiyonada ortaya koydukları performansla gelecek vadeden genç futbolcular, futbolseverlerin ve kulüp yetkililerinin dikkatini çekti.

# Türkiye

05 Nis 2024 - 09:21 Bolu- Spor

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