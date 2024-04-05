Boluspor 4 ay sonra kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında, futbol sahalarının kıyasıya mücadelesine tanık olduk. Boluspor, kendi evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak, evinde son beş maçlık galibiyet serisine nokta koydu. Bu sonuç, Boluspor'un ligdeki konumunu ve play-off yolundaki önemli bir avantajını kaybetmesine neden oldu.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, her iki takımın da karşılıklı ataklarına rağmen gol sesinin çıkmadığı bir dönem oldu. Taktik savaşlarının ön planda olduğu bu yarı, izleyenlere futbolun stratejik derinliğini gösterdi.
Gençlerbirliği farkı açtı, Boluspor yetişemedi
İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, farkı ikiye çıkararak Boluspor üzerindeki baskısını artırdı. Ev sahibi ekip, maçın son dakikalarında attığı golle umutlansa da, bu çabalar maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi. Boluspor, bu yenilgiyle birlikte ligdeki pozisyonunu da koruyamayarak 7. Sıradan 9. sıraya geriledi.
Kritik maçın ardından Koşukavak
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımın play-off barajı altına düştüğünü belirterek, bu durumdan kurtulmanın yollarını arayacaklarını ifade etti. Koşukavak, "Bu kadar kolay kaybetmememiz gerekiyordu. Kalan maçlarda ne gerekiyorsa yaparak tekrar yarışa dahil olmak istiyoruz" dedi.
Boluspor'un dönüşü için kritik viraj
Boluspor, Aralık 2023'ten bu yana ilk kez kendi sahasında yenilgiyle tanıştı. Bu süreçte oynadığı Manisa FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Giresunspor maçlarını kazanan kırmızı-beyazlılar; Kocaelispor ile de berabere kaldı. Bolu ekibi böylece 4 ay sonra yenildi. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki konumunu sağlamlaştırma fırsatını kaybetti.
Boluspor’da özel toplantı
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın bitime 6 maç kala tekrar ayağa kalmak için oyuncularıyla toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.