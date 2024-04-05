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Boluspor 4 ay sonra kaybetti

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Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 28. haftasında Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olarak bitime 6 maç kala önemli bir avantajı kaybetti. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da, "Elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Boluspor 4 ay sonra kaybetti mask
Boluspor 4 ay sonra kaybetti
Boluspor 4 ay sonra kaybetti
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Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında, futbol sahalarının kıyasıya mücadelesine tanık olduk. Boluspor, kendi evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak, evinde son beş maçlık galibiyet serisine nokta koydu. Bu sonuç, Boluspor'un ligdeki konumunu ve play-off yolundaki önemli bir avantajını kaybetmesine neden oldu.

Boluspor 4 ay sonra kaybetti

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, her iki takımın da karşılıklı ataklarına rağmen gol sesinin çıkmadığı bir dönem oldu. Taktik savaşlarının ön planda olduğu bu yarı, izleyenlere futbolun stratejik derinliğini gösterdi.

Boluspor 4 ay sonra kaybetti

Gençlerbirliği farkı açtı, Boluspor yetişemedi

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, farkı ikiye çıkararak Boluspor üzerindeki baskısını artırdı. Ev sahibi ekip, maçın son dakikalarında attığı golle umutlansa da, bu çabalar maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi. Boluspor, bu yenilgiyle birlikte ligdeki pozisyonunu da koruyamayarak 7. Sıradan 9. sıraya geriledi.

Boluspor 4 ay sonra kaybetti

Kritik maçın ardından Koşukavak

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, takımın play-off barajı altına düştüğünü belirterek, bu durumdan kurtulmanın yollarını arayacaklarını ifade etti. Koşukavak, "Bu kadar kolay kaybetmememiz gerekiyordu. Kalan maçlarda ne gerekiyorsa yaparak tekrar yarışa dahil olmak istiyoruz" dedi.

Boluspor 4 ay sonra kaybetti

Boluspor'un dönüşü için kritik viraj

Boluspor, Aralık 2023'ten bu yana ilk kez kendi sahasında yenilgiyle tanıştı. Bu süreçte oynadığı Manisa FK, Bandırmaspor, Erzurumspor FK, Giresunspor maçlarını kazanan kırmızı-beyazlılar; Kocaelispor ile de berabere kaldı. Bolu ekibi böylece 4 ay sonra yenildi. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki konumunu sağlamlaştırma fırsatını kaybetti.

Boluspor 4 ay sonra kaybetti

Boluspor’da özel toplantı

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın bitime 6 maç kala tekrar ayağa kalmak için oyuncularıyla toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

# Boluspor, Gençlerbirliği, Yalçın Koşukavak, Giresunspor

05 Nis 2024 - 11:05 Bolu- Spor

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