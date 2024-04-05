İzzet Baysal’ın son eserini Bolu Valisi Erkan Kılıç ziyaret etti

Kılıçarslan'a Değer Katan Yeni Sağlık Merkezi

Kılıçarslan Mahallesi, sağlık alanında önemli bir kazanıma daha ev sahipliği yapıyor. 1 Nisan 2024 tarihinde hasta kabulüne başlayan ve İzzet Baysal Vakfı tarafından ilimize kazandırılan Kılıçarslan Mahallesi Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Vali Erkan Kılıç'ın da ziyaret ettiği bu yeni sağlık kuruluşu, İzzet Baysal Vakfı'nın ilimize sunduğu 147. eser olarak kayıtlara geçti.

Vali Kılıç'tan Teşekkür Mesajı

Vali Erkan Kılıç'ın ziyareti sırasında sağlık merkezi hakkında detaylı bilgiler aldığı, çalışanlarla sohbet ettiği ve hizmetin kalitesini yerinde gözlemlediği biliniyor. Kılıçarslan Mahallesi'nde hizmete giren Aile Sağlığı Merkezi'nin ilimize kazandırılmasında büyük emeği olan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal başta olmak üzere, vakfın yönetim kurulu üyelerine ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Vakfın bu tür hizmetlerle bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığına ve yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekti.

Kılıçarslan Mahallesinde Yeni Dönem

Kılıçarslan Mahallesi Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi'nin açılmasıyla birlikte, mahalle sakinleri artık daha modern ve erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Aile Sağlığı Merkezi'nin, genel sağlık hizmetlerinden, aşılamaya, kronik hastalıkların takibinden anne ve çocuk sağlığına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunması planlanıyor. Bu yeni merkez, bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler üretmek üzere tasarlandı.

Vali Kılıç'ın ziyareti ve İzzet Baysal Vakfı'nın destekleriyle hayata geçirilen Kılıçarslan Mahallesi Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi, sağlık alanında atılan önemli adımlardan biri olarak bölge halkına hizmet vermeye başladı. Bu gelişme, hem sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hem de bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından büyük önem taşıyor.