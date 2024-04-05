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Bolu’da Çember 16 operasyonu kapsamında gözaltılar var

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81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-16” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 66 firari yakalanırken bu şahıslardan 15’i Bolu’da gözaltına alındı. Operasyonun Bolu uygulamasında 19 farklı yere baskın düzenlendi. Ayrıntılar haberde…

Bolu’da Çember 16 operasyonu kapsamında gözaltılar var mask
Bolu’da Çember 16 operasyonu kapsamında gözaltılar var
Bolu’da Çember 16 operasyonu kapsamında gözaltılar var
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Bolu ve tüm yurtta Çember 16 operasyonu

Bolu’da Çember 16 operasyonu kapsamında gözaltılar var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-16” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 66 firarinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun Bolu kanadı da oldukça hareketli geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları verdi:

5 yıldır aranmakta olan 2 bin 45 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs 'Çember-16' operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 348 şahıs, dolandırıcılıktan 183 şahıs, yağmadan 93 şahıs, adam öldürmeden 28 şahıs, cinsel suçlardan 50 şahıs, narkotik suçlarından 364 şahıs, terörden 25 şahıs, KOM'dan (Kaçakçılık, Organize) 216 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 66 şahıs adalete teslim edildi.

Baskınlar düzenlendi

Bolu’da Çember 16 operasyonu kapsamında gözaltılar var

İl jandarma komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Bolu’da 15 kişi yakalandı

Operasyonun Bolu ayağında ise toplam 15 kişi yakalandı. Operasyonlar çerçevesinde 19 farklı mekanda yapılan uygulamada kimlik tespiti ve GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgulama sonrasında hakkında yakalama kararı bulunan kişiler gözaltına alındı.

Aranan kişiler yakalandı

Bolu’da Çember 16 operasyonu kapsamında gözaltılar var

Bolu genelinde yakalanan şahısların 8’i jandarma bölgesinde 7’si de polis bölgesinde gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldığı belirtildi. Bolu’da yakalanan şahısların toplam 120 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

# polis

05 Nis 2024 - 12:30 Bolu- Güncel

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