Yatırımcılara Gerede'de büyük fırsat!

Gerede'de emlak piyasası hareketleniyor
Bolu'nun cazip ilçesi Gerede, emlak piyasasında yeni bir hareketliliğe sahne oluyor. Bolu İl Özel İdaresi, ilçede bulunan 12 taşınmazı ihale ile yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor.
Konut ve iş yerleri yeni sahiplerini bekliyor
Seviler Mahallesi'nde yer alan ve Atatürk Bulvarı'na hakim konumda bulunan 8 mesken ile 4 dükkan, 30 Nisan tarihinde düzenlenecek ihale ile yeni sahiplerini bulacak.
Cazip fiyat aralıkları
Satışa sunulan taşınmazlar, 48 metrekareden başlayıp 124 metrekareye kadar değişen büyüklükleriyle dikkat çekiyor. Fiyatlar ise 1 milyon TL'den başlayarak 8 milyon 400 bin TL'ye kadar uzanıyor, her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor.
İhale detaylarına erişim kolaylığı
İhaleyle ilgili tüm detaylar, Gerede'nin önde gelen yayın organlarından Medyatakip Gazetesi ve ilçenin resmi internet sitesi www.geredemedyatakip.com.tr üzerinden erişime açık. Yatırımcılar ve ilgilenenler, ihale şartları ve diğer önemli bilgilere bu kanallar aracılığıyla ulaşabilir.
Yatırım için altın değerinde bir fırsat
Gerede'deki bu satış, hem yatırımcılar hem de bölge ekonomisi için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. İlçenin stratejik konumu ve taşınmazların cazip fiyatları, yatırım yapmak isteyenler için ideal koşullar sunuyor.
Bu ihale, hem Gerede ilçesine hem de Bolu bölgesine yeni bir canlılık getirecek. Konut ve iş yerlerinin yeni sahipleri, hem kendi yaşam alanlarını hem de işlerini bu tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bölgede kurma fırsatı bulacak.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.