- Ekonomi

Yatırımcılara Gerede'de büyük fırsat!

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Bolu'nun Gerede ilçesinde, Bolu İl Özel İdaresi'ne ait 8 konut ve 4 iş yeri, cazip fiyatlarla ihale yoluyla satışa sunuluyor. 30 Nisan'da gerçekleşecek olan ihale, yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Yatırımcılara Gerede'de büyük fırsat! mask
Yatırımcılara Gerede'de büyük fırsat!
Yatırımcılara Gerede'de büyük fırsat!
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Gerede'de emlak piyasası hareketleniyor

Yatırımcılara Gerede'de büyük fırsat!

Bolu'nun cazip ilçesi Gerede, emlak piyasasında yeni bir hareketliliğe sahne oluyor. Bolu İl Özel İdaresi, ilçede bulunan 12 taşınmazı ihale ile yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor.

Konut ve iş yerleri yeni sahiplerini bekliyor

Yatırımcılara Gerede'de büyük fırsat!

Seviler Mahallesi'nde yer alan ve Atatürk Bulvarı'na hakim konumda bulunan 8 mesken ile 4 dükkan, 30 Nisan tarihinde düzenlenecek ihale ile yeni sahiplerini bulacak.

Cazip fiyat aralıklarıYatırımcılara Gerede'de büyük fırsat!

Satışa sunulan taşınmazlar, 48 metrekareden başlayıp 124 metrekareye kadar değişen büyüklükleriyle dikkat çekiyor. Fiyatlar ise 1 milyon TL'den başlayarak 8 milyon 400 bin TL'ye kadar uzanıyor, her bütçeye uygun seçenekler sunuluyor.

İhale detaylarına erişim kolaylığı

Yatırımcılara Gerede'de büyük fırsat!

İhaleyle ilgili tüm detaylar, Gerede'nin önde gelen yayın organlarından Medyatakip Gazetesi ve ilçenin resmi internet sitesi www.geredemedyatakip.com.tr üzerinden erişime açık. Yatırımcılar ve ilgilenenler, ihale şartları ve diğer önemli bilgilere bu kanallar aracılığıyla ulaşabilir.

Yatırım için altın değerinde bir fırsat

Yatırımcılara Gerede'de büyük fırsat!

Gerede'deki bu satış, hem yatırımcılar hem de bölge ekonomisi için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. İlçenin stratejik konumu ve taşınmazların cazip fiyatları, yatırım yapmak isteyenler için ideal koşullar sunuyor.

Bu ihale, hem Gerede ilçesine hem de Bolu bölgesine yeni bir canlılık getirecek. Konut ve iş yerlerinin yeni sahipleri, hem kendi yaşam alanlarını hem de işlerini bu tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bölgede kurma fırsatı bulacak.

# Yaşam

05 Nis 2024 - 13:30 Bolu/ Gerede- Ekonomi

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