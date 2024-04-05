Komşuda sıra dışı olay… Tilki dükkana girip yiyecek aradı

Düzce'de aç tilkinin sıra dışı ziyareti
Düzce'de, yiyecek arayışı içinde olan bir tilki, Japon pazarının kapısından içeri adım attı. Açlıkla mücadele eden bu zeki hayvanın, işletmeye girişi hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı.
Tilkinin işletmeye girişi ve ilk tepkiler
İşletme sahipleri ve orada bulunan müşteriler, başta bir kedi zannettikleri hayvanın tilki olduğunu fark ettiler. Tilki, insanların seslerini duyunca, ne yapacağını şaşırarak dükkanı terk etti.
Güvenlik kamerasında tilkinin keşfi
Bu beklenmedik ziyaretçi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralar, tilkinin dükkan içinde dolaştığı ve çevreyi keşfettiği anları detaylı bir şekilde kaydetti.
İşletme sahibinin tilkiyle anıları
İşletme sahibi Osman Durdu, iftar vakti sonrası yaşanan bu ilginç olayı anlattı. Durdu, tilkinin dükkan içinde dolaşmasını ve sonrasında yaşananları, "Bizim için güzel bir anı oldu" sözleriyle özetledi.
Hayvan sevgisi
Osman Durdu, dükkanına sık sık kedi ve köpeklerin girdiğini, sokak hayvanlarına mama verdiklerini belirtti. Ancak tilkinin ziyareti, onlar için tamamen yeni ve sürpriz bir deneyimdi.
Tilkinin dükkanı terk ettiği an
Tilki, işletme sahipleri ve müşterilerin seslerini duyduktan sonra, hızla dükkanı terk etti. Bu, dükkan sahibi ve orada bulunanlar için unutulmaz bir an oldu.
Güvenlik kamerasının önemi
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler, tilkinin dükkan içindeki hareketlerini ve işletmeye nasıl girdiğini gözler önüne serdi. Bu görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Düzce'de unutulmaz an
Düzce'de yaşanan bu olay, hem işletme sahipleri hem de şahit olan müşteriler için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yer etti. Aç bir tilkinin yiyecek arayışı, onu beklenmedik bir maceraya sürükledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.