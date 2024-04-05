En büyük tutkuları meralar…

Bolu ve çevresinde hayvanların mera sefası

Türkiye'nin dört bir yanında baharın gelmesiyle birlikte hayvancılık sektörü canlanıyor. Iğdır ve Bitlis'te başlayan meralara dönüş hareketi, Bolu ve Batı Karadeniz bölgesinde de devam ediyor. Yeşeren otlar ve ısınan hava, hayvanları ve besicileri mutlu ediyor.

Baharın gelişiyle meralar canlanıyor

Türkiye genelinde bahar mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte, hayvancılık faaliyetleri de yeniden hareketlenmeye başladı. Özellikle Iğdır ve Bitlis gibi hayvancılıkta önemli illerden sonra,

Bolu ve Batı Karadeniz bölgesi de bu canlanmadan nasibini alıyor.

Bolu ve Batı Karadeniz’de yeşilin tadını çıkaran hayvanlar

Bolu ve çevresindeki besiciler, baharın gelmesi ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı. Bölgenin bol yeşilliği ve yüksek yaylaları, hayvanlar için ideal bir otlatma alanı sunuyor.

Iğdır'dan Bolu'ya meraların önemi

Iğdır merkez ve çevre köylerindeki çiftçiler, ilkbaharın gelmesiyle hayvanlarını Ağrı Dağı eteklerine yönlendirirken, Bolu ve Batı Karadeniz bölgesindeki besiciler de benzer bir sevinçle harekete geçti. Her iki bölgede de hayvanlar, doğanın sunduğu imkanlardan faydalanıyor.

Kışın ardından gelen rahatlık

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki üreticiler, zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Kış boyunca ağıllarda beslenen hayvanlar, baharla birlikte meralara çıkarılarak doğal beslenme fırsatı buldu.

Besicilerin yüzü güldü

Hem Iğdır ve Bitlis'te hem de Bolu ve Batı Karadeniz bölgesindeki besiciler, hayvanlarını meralara çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu sayede yem maliyetlerinden büyük ölçüde kurtulan besiciler, doğal beslenmenin hayvan sağlığına olan katkısını da vurguluyor.

Bolu ve çevresinde bahar bereketi

Bolu ve Batı Karadeniz bölgesindeki besiciler, baharın gelmesiyle birlikte hayvanlarını yeşilin bol olduğu yüksek yerlere çıkararak, onların doğal ortamda beslenmesini sağlıyor. Bu durum, hem hayvanların sağlığı için hem de bölgenin ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.