05 Nis 2024 - 17:00- Siyaset G:

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür

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31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Bolu'da kutlama havası esiyor. CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür ederken, demokrasinin kazandığını vurguladı. Uç, yeni dönemde Bolu için büyük hedefler ve demokrasi vurgusuyla yola devam edeceklerini belirtti.

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür mask
CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür
CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür
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Bolu'da seçim coşkusu ve CHP'nin teşekkür mesajı

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür

Bolu'da 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yaşanan sevinç dalgası devam ediyor. CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferinin ardından Bolu halkına minnettarlığını ifade etti ve "Kazanan Bolu, kazanan demokrasi" dedi.

Tanju Özcan güven tazeledi

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sandıktan yaklaşık %53 oy oranıyla çıkarak güven tazeledi. Zafer, Bolu Belediyesi önünde, İl ve Merkez İlçe Örgütü ile binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı.

Emek ve teşekkürler

Çetin Uç, seçim sürecinde emek veren herkese teşekkür etti. Aylar süren çalışmaların, sahada ve masa başında verilen mücadelelerin Bolu için olduğunu ve bu başarının herkesin olduğunu belirtti.

Bolu için yeni dönem

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçim zaferi için Bolu halkına teşekkür

Uç, Bolu halkının gösterdiği teveccühün boşa çıkarılmayacağını, önümüzdeki 5 yıl boyunca Bolu için çalışacaklarını, yenilik ve değişim döneminin başladığını ifade etti. Ayrıca, usulsüz işlemlere karşı itirazlarının sürdüğünü belirtti.

Siyasi rakiplere teşekkür

Başkan Uç, seçim sürecinde emek veren diğer siyasi partilerin teşkilatlarına ve adaylarına da teşekkür etti. Bu sürecin bir demokrasi yarışı olduğunu ve Bolu halkının iradesinin sandıkta tecelli ettiğini vurguladı.

Bolu ve demokrasi kazandı

Çetin Uç'un mesajı, seçimlerin Bolu için bir kazanım olduğunu ve demokrasinin güçlendiğini gösteriyor. Yeni dönemde Bolu'nun daha yaşanabilir ve huzurlu bir şehir olması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

# belediye, Bolu Belediyesi

05 Nis 2024 - 17:00 - Siyaset

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