2024 Yerel Seçimlerinde mahalle muhtarları kim oldu?

Bolu Merkez'de muhtarlık seçim sonuçları açıklandı
2024 Yerel Seçimleri, Bolu Merkez'deki mahallelerde büyük bir heyecana sahne oldu. Seçimlerin ardından, vatandaşlar kendi mahallelerini temsil edecek muhtarların kim olduğunu merak ediyor. Bu seçimlerle birlikte, Bolu Merkez'deki 43 mahallenin yeni muhtarları belirlendi.
Bolu halkı yeni muhtarlarını bekliyor
Bolu'nun çeşitli mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yerel yönetimlerdeki temsilcilerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, her mahallenin kendi dinamiklerine en uygun kişilerin muhtar olarak seçildiği görüldü.
43 mahallenin muhtarları kim oldu?
2024 Yerel Seçimleri sonucunda Bolu Merkez'de bulunan 43 mahallenin muhtarlık koltuklarına oturan isimler belli oldu. Bu seçimler, mahalle sakinlerinin doğrudan katılımıyla gerçekleşti ve Bolu Merkez'deki her bir mahalle için en uygun adayların seçilmesini sağladı.
Akpınar Mahallesi- Mustafa Şengüleç
Aktaş Mahallesi- İsmail Usta
Alpağut Mahallesi- Sema Bostancı
Alpağutbey Mahallesi- Mustafa Güler
Aşağısoku Mahallesi- Abdullah Aktaş
Bahçelievler Mahallesi- Selma Hancıoğlu
Beşkavaklar Mahallesi- Mehmet Eymür
Borazanlar Mahallesi- Arda Kıyasoğlu
Büyük Camii Mahallesi Yusuf Ahmet Akduman
Çakmaklar Mahallesi- İsmail Candan
Çıkınlar Mahallesi- Bülent Can
Civril Mahallesi- İsmail Yaman
Dağkent Mahallesi- Muammer Özkan
Dodurga Mahallesi- Sabri Şenel
Gölyüzü Mahallesi- Oğuz Can
İhsaniye Mahallesi- Barış Çeker
İzzet Baysal Mahallesi- Erkan Mutlu
Karacaağaç Mahallesi- Kamil Pekyaman
Karaçayır Mahallesi- Cengiz Aydoğan
Karaköy Mahallesi- Fatih Mülayim
Karamanlı Mahallesi- Tolga Berk toktamış
Kasaplar Mahallesi- Burhan cahit Eşit
Kılıçarslan Mahallesi- Volkan Türk
Köroğlu Mahallesi Uğur Çalışır
Kuruçay Mahallesi- Mehmet Epçim
Küçükberk Mahallesi- Sabahattin Aksoy
Kültür Mahallesi- Cengiz Bulut
Kürkçüler Mahallesi- İbrahim Özalp
Ovadüzü Mahallesi- Sedat Öztürk
Paşaköy Mahallesi- İsmail Çimen
Sağlık Mahallesi- Murat Çakır
Salıbeyler Mahallesi- Mehmet Karaman
Sandallar Mahallesi- Niyazi teke
Sarıcalar Mahallesi- Hüseyin yıldırımer
Semerkant Mahallesi- Enver Tunç
Seyit Mahallesi- Fatih Şakar
Sümer Mahallesi- Nurettin Gündüz
Tabaklar Mahallesi- Sedat Atlan
Tepecik Mahallesi- Mehmet Çetin
Umutkent Mahallesi- Nuray Akmaz
Yaşamkent Mahallesi- Derya Akkaş Bayar
Yeni Mahalle- Satılmış Güney
Yukarısoku Mahallesi İsmail Keskin
Bolu Merkez'deki yeni yüzler ve temsilciler
Seçimler, Bolu Merkez'deki mahallelerde yaşayan vatandaşların kendi geleceklerini şekillendirme noktasında önemli bir adım olarak görülüyor. Yeni dönemde, mahallelerin ihtiyaç ve beklentilerini yerel yönetimlere aktaracak muhtarlar, büyük bir sorumluluk üstlenecek.
Bolu'da yerel yönetimde yeni dönem
2024 Yerel Seçimleri ile birlikte Bolu Merkez'de yeni bir dönem başlıyor. Mahalle muhtarlarının belirlenmesi, yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak. Bolu halkı, seçilen muhtarlarla birlikte mahallelerinin gelişimine katkıda bulunmayı umuyor. Bu seçimler, Bolu Merkez'deki mahallelerin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.