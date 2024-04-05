2024 Yerel Seçimlerinde mahalle muhtarları kim oldu?

Bolu Merkez'de muhtarlık seçim sonuçları açıklandı

2024 Yerel Seçimleri, Bolu Merkez'deki mahallelerde büyük bir heyecana sahne oldu. Seçimlerin ardından, vatandaşlar kendi mahallelerini temsil edecek muhtarların kim olduğunu merak ediyor. Bu seçimlerle birlikte, Bolu Merkez'deki 43 mahallenin yeni muhtarları belirlendi.

Bolu halkı yeni muhtarlarını bekliyor

Bolu'nun çeşitli mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yerel yönetimlerdeki temsilcilerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, her mahallenin kendi dinamiklerine en uygun kişilerin muhtar olarak seçildiği görüldü.

43 mahallenin muhtarları kim oldu?

2024 Yerel Seçimleri sonucunda Bolu Merkez'de bulunan 43 mahallenin muhtarlık koltuklarına oturan isimler belli oldu. Bu seçimler, mahalle sakinlerinin doğrudan katılımıyla gerçekleşti ve Bolu Merkez'deki her bir mahalle için en uygun adayların seçilmesini sağladı.

Akpınar Mahallesi- Mustafa Şengüleç

Aktaş Mahallesi- İsmail Usta

Alpağut Mahallesi- Sema Bostancı

Alpağutbey Mahallesi- Mustafa Güler

Aşağısoku Mahallesi- Abdullah Aktaş

Bahçelievler Mahallesi- Selma Hancıoğlu

Beşkavaklar Mahallesi- Mehmet Eymür

Borazanlar Mahallesi- Arda Kıyasoğlu

Büyük Camii Mahallesi Yusuf Ahmet Akduman

Çakmaklar Mahallesi- İsmail Candan

Çıkınlar Mahallesi- Bülent Can

Civril Mahallesi- İsmail Yaman

Dağkent Mahallesi- Muammer Özkan

Dodurga Mahallesi- Sabri Şenel

Gölyüzü Mahallesi- Oğuz Can

İhsaniye Mahallesi- Barış Çeker

İzzet Baysal Mahallesi- Erkan Mutlu

Karacaağaç Mahallesi- Kamil Pekyaman

Karaçayır Mahallesi- Cengiz Aydoğan

Karaköy Mahallesi- Fatih Mülayim

Karamanlı Mahallesi- Tolga Berk toktamış

Kasaplar Mahallesi- Burhan cahit Eşit

Kılıçarslan Mahallesi- Volkan Türk

Köroğlu Mahallesi Uğur Çalışır

Kuruçay Mahallesi- Mehmet Epçim

Küçükberk Mahallesi- Sabahattin Aksoy

Kültür Mahallesi- Cengiz Bulut

Kürkçüler Mahallesi- İbrahim Özalp

Ovadüzü Mahallesi- Sedat Öztürk

Paşaköy Mahallesi- İsmail Çimen

Sağlık Mahallesi- Murat Çakır

Salıbeyler Mahallesi- Mehmet Karaman

Sandallar Mahallesi- Niyazi teke

Sarıcalar Mahallesi- Hüseyin yıldırımer

Semerkant Mahallesi- Enver Tunç

Seyit Mahallesi- Fatih Şakar

Sümer Mahallesi- Nurettin Gündüz

Tabaklar Mahallesi- Sedat Atlan

Tepecik Mahallesi- Mehmet Çetin

Umutkent Mahallesi- Nuray Akmaz

Yaşamkent Mahallesi- Derya Akkaş Bayar

Yeni Mahalle- Satılmış Güney

Yukarısoku Mahallesi İsmail Keskin

Bolu Merkez'deki yeni yüzler ve temsilciler

Seçimler, Bolu Merkez'deki mahallelerde yaşayan vatandaşların kendi geleceklerini şekillendirme noktasında önemli bir adım olarak görülüyor. Yeni dönemde, mahallelerin ihtiyaç ve beklentilerini yerel yönetimlere aktaracak muhtarlar, büyük bir sorumluluk üstlenecek.

Bolu'da yerel yönetimde yeni dönem

2024 Yerel Seçimleri ile birlikte Bolu Merkez'de yeni bir dönem başlıyor. Mahalle muhtarlarının belirlenmesi, yerel yönetimlerin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak. Bolu halkı, seçilen muhtarlarla birlikte mahallelerinin gelişimine katkıda bulunmayı umuyor. Bu seçimler, Bolu Merkez'deki mahallelerin geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.