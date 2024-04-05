05 Nis 2024 - 15:30- Güncel G:

Bolu’nun 4 yapraklı yoncası kadın muhtarlar

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2024 Yerel Seçimlerinde Bolu Merkez'den seçilen dört kadın muhtar, mahallelerine yeni bir soluk getiriyor. Alpağut, Bahçelievler, Umutkent ve Yaşamkent mahallelerinin muhtarları olarak seçilen bu cesur kadınlar, Bolu'nun dört yapraklı yoncası olarak adlandırılıyor.

Bolu’nun 4 yapraklı yoncası kadın muhtarlar mask
Bolu’nun 4 yapraklı yoncası kadın muhtarlar
Bolu’nun 4 yapraklı yoncası kadın muhtarlar
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Bolu Merkez'de dört kadın muhtarın zaferi

Bolu’nun 4 yapraklı yoncası kadın muhtarlar

2024 Yerel Seçimleri, Bolu Merkez'de dört kadın muhtarın seçilmesiyle sonuçlandı. Bu dört kadın muhtar, mahallelerindeki değişim ve gelişimin öncüsü olacak. Alpağut, Bahçelievler, Umutkent ve Yaşamkent mahallelerinin yeni muhtarları, Bolu'nun dört yapraklı yoncası olarak tarihe geçti.

Alpağut Mahallesi'nde Sema Bostancı'nın ikinci dönemi

Bolu’nun 4 yapraklı yoncası kadın muhtarlar

Sema Bostancı, 2019 seçimlerinde Alpağut Mahallesi'nde İlhan Çalışkan’dan devraldığı muhtarlık görevini bu dönemde de sürdürmeye devam edecek. Mahalle sakinleri tarafından oldukça sevilen Bostancı devlet memurluğundan emekli olduktan sonra muhtarlık görevine talip olmuştu. Mahallenin çehresinin değişmesine büyük katkı sunan Bostancı, hizmet etmeye devam edecek.

Bahçelievler'in deneyimli muhtarı: Selma Hancıoğlu

Bolu’nun 4 yapraklı yoncası kadın muhtarlar

2004 yılından bu yana Bahçelievler Mahallesi'nin muhtarı olan Selma Hancıoğlu, bankacılık sektöründen emekli olduktan sonra muhtarlık görevine başladı. Hancıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde de mahallesinin güvenini kazanarak görevine devam etme başarısını gösterdi.

Umutkent Mahallesi'nde Nuray Akmaz'ın başarısı

İlk kez 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde muhtar adayı olan ve seçilen Nuray Akmaz, Umutkent Mahallesi'nde ikinci dönemine başladı. Akmaz, eşi ve arkadaşlarının desteğiyle mahallesine hizmet etmeye devam edecek.

Yaşamkent Mahallesi'nde Derya Akkaş Bayar'ın yenilikçi dönemi

Bolu’nun 4 yapraklı yoncası kadın muhtarlar

Derya Akkaş Bayar, Yaşamkent Mahallesi'nde 2024 yerel seçimlerinde muhtar olarak seçildi. Bayar, diğer kadın muhtarlar gibi mahallesini en iyi şekilde temsil etmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor. Bayar’ın en büyük destekçisi ise ailesi. Emekli bir bankacı olan Derya Bayar mahalle halkının talep ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Bolu'nun dört yapraklı yoncası: Kadın muhtarlar örnek oluyor

Bolu Merkez'deki bu dört kadın muhtar, diğer mahalle muhtarlarına örnek olacak çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Onların azmi ve çalışkanlığı, mahallelerindeki yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bolu'nun dört yapraklı yoncası olarak adlandırılan bu kadın muhtarlar, yerel yönetimlerde kadınların güçlü varlığını ve pozitif etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

2019 yerel seçimlerinde merkezde bulunan 43 mahalle muhtarından 3’ü kadınken 2024 seçimleri sonrası kadın muhtar sayısı 4 oldu. Başarılı çalışmaları ile göz dolduran kadın muhtarlarımızdan bu dönemde mahallerinden çok ses getirecek çalışmalar yürütmeleri bekleniyor.

# Yaşam

05 Nis 2024 - 15:30 - Güncel

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