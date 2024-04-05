Bolu'da Üniversite öğrencileri iftar sofrasında bir araya geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, eğitim ve dayanışmanın güzel bir örneği sergilendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) bünyesindeki Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu, Ramazan ayının maneviyatını yansıtan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Üniversitenin düzenlediği iftar programı, onlarca öğrenciyi aynı sofrada buluşturdu.
Eğitim camiasından tam destek
Etkinliğe, ilçenin Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı'nın yanı sıra, çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Bu önemli buluşmada, Rektör Alişarlı, Mudurnu'da eğitim gören öğrencilerle birebir ilgilenme fırsatı buldu. Öğrencilerin sorunlarını dinleyerek, Ramazan ayının huzur ve bereketini herkes için temenni etti.
Sorunlar dinlendi, çözümler üretilecek
Programda, öğrencilerle yapılan sohbetlerin yanı sıra, eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerine de konuşmalar yapıldı. Rektör Alişarlı, öğrencilerin akademik ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukların en kısa zamanda giderilmesi için çalışacaklarını belirtti. Katılımcılar, programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, bu anlamlı buluşmayı ölümsüzleştirdi.
Mudurnu'da ramazan coşkusu
İftar programı, Bolu ve Mudurnu'daki öğrenciler arasında dayanışma ruhunu güçlendirdi. Aynı zamanda, üniversite yönetiminin öğrencilerle iç içe olduğunu ve onların sorunlarına duyarlı bir yaklaşım sergilediğini gösterdi. Bu tür etkinlikler, hem eğitim camiasının hem de yerel yönetimlerin öğrencilere olan desteklerini pekiştirmekte büyük rol oynamaktadır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.