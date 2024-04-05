- Eğitim

Bolu'da Üniversite öğrencileri iftar sofrasında bir araya geldi

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programı, onlarca öğrenciyi bir araya getirdi. Eğitim ve yerel yönetim temsilcileri, öğrencilerle birlikte Ramazan'ın maneviyatını paylaştı.

Bolu'da Üniversite öğrencileri iftar sofrasında bir araya geldi mask
Bolu'da Üniversite öğrencileri iftar sofrasında bir araya geldi
Bolu'da Üniversite öğrencileri iftar sofrasında bir araya geldi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, eğitim ve dayanışmanın güzel bir örneği sergilendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) bünyesindeki Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu, Ramazan ayının maneviyatını yansıtan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Üniversitenin düzenlediği iftar programı, onlarca öğrenciyi aynı sofrada buluşturdu.

Bolu'da Üniversite öğrencileri iftar sofrasında bir araya geldi

Eğitim camiasından tam destek

Etkinliğe, ilçenin Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu ve BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı'nın yanı sıra, çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Bu önemli buluşmada, Rektör Alişarlı, Mudurnu'da eğitim gören öğrencilerle birebir ilgilenme fırsatı buldu. Öğrencilerin sorunlarını dinleyerek, Ramazan ayının huzur ve bereketini herkes için temenni etti.

Bolu'da Üniversite öğrencileri iftar sofrasında bir araya geldi

Sorunlar dinlendi, çözümler üretilecek

Programda, öğrencilerle yapılan sohbetlerin yanı sıra, eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerine de konuşmalar yapıldı. Rektör Alişarlı, öğrencilerin akademik ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukların en kısa zamanda giderilmesi için çalışacaklarını belirtti. Katılımcılar, programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, bu anlamlı buluşmayı ölümsüzleştirdi.

Bolu'da Üniversite öğrencileri iftar sofrasında bir araya geldi

Mudurnu'da ramazan coşkusu

İftar programı, Bolu ve Mudurnu'daki öğrenciler arasında dayanışma ruhunu güçlendirdi. Aynı zamanda, üniversite yönetiminin öğrencilerle iç içe olduğunu ve onların sorunlarına duyarlı bir yaklaşım sergilediğini gösterdi. Bu tür etkinlikler, hem eğitim camiasının hem de yerel yönetimlerin öğrencilere olan desteklerini pekiştirmekte büyük rol oynamaktadır.

# destek, eğitim, İZZET BAYSAL

05 Nis 2024 - 11:53 Bolu/ Mudurnu- Eğitim

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