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Bolu’da doğum ve sağlık profesyonelleri uluslararası kongrede buluşuyor

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25-28 Nisan'da Bolu'da düzenlenecek 7. Uluslararası Bolu Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, doğum alanında önemli bilim insanlarını bir araya getiriyor. Eğitim ve sosyal etkinliklerle dolu bu kongre, doğum profesyonellerine yönelik.

Bolu’da doğum ve sağlık profesyonelleri uluslararası kongrede buluşuyor mask
Bolu’da doğum ve sağlık profesyonelleri uluslararası kongrede buluşuyor
Bolu’da doğum ve sağlık profesyonelleri uluslararası kongrede buluşuyor
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25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 7. Uluslararası Bolu Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, doğum konusunda ulusal ve uluslararası arenada önemli bir bilimsel etkinlik olarak öne çıkıyor. Bolu'da düzenlenecek bu etkinlik, Doğasında Doğum Derneği ve birçok bilimsel derneğin desteğiyle, Türkiye’de ve dünyada doğum alanında öncü bilim insanlarını bir araya getiriyor. Kongre, doğum ekibinin her bir üyesinin, perinatoloji uzmanlarından, ebeler ve hemşirelere, yenidoğan hekimlerine kadar geniş bir yelpazedeki sağlık profesyonellerini kucaklayacak bir program sunuyor.

Bolu’da doğum ve sağlık profesyonelleri uluslararası kongrede buluşuyor

Bilimsel ve pratik deneyimin buluşma noktası

Kongrenin bilimsel programı, yılların deneyimine sahip akademisyenleri ve pratikte öne çıkan isimleri bir araya getirmeyi hedefliyor. 4 gün boyunca sürecek olan kongre, 24'ü uluslararası olmak üzere toplam 148 bilim insanını ağırlayacak. Kongrenin amacı, doğum alanındaki son gelişmeler, tecrübeler ve yeniliklerin genç meslektaşlarla paylaşılmasıdır. Prof. Dr. Aydan Biri'nin başkanlığını üstlendiği bu etkinlik, Türkiye'de doğumun halk sağlığı sorunları arasında ele alınmasının önemini vurguluyor.

Bolu’da doğum ve sağlık profesyonelleri uluslararası kongrede buluşuyor

Toplumsal, sosyal ve politik perspektif

Doğumun bilimsel yönünün yanı sıra, toplumsal, sosyal ve politik boyutları da kongrenin odak noktaları arasında yer alıyor. Türkiye'de artan sezaryen oranları ve doğum eğitimindeki eksiklikler, sağlık profesyonellerinin karşılaştığı zorlukları artırıyor. Bu durum, uzmanlık ve mesleki becerilerin zayıflamasına ve gelecekte daha fazla sıkıntıya yol açabileceğine işaret ediyor.

Bolu’da doğum ve sağlık profesyonelleri uluslararası kongrede buluşuyor

Eğitim ve mesleki gelişime katkı

Kongre, genç hekimlerin ve ebelerin eğitimine ve mesleki gelişimine katkı sağlama misyonunu taşıyor. Doğasında Doğum Derneği'nin düzenlediği bu etkinlik, her yıl akademik ve pratik anlamda daha yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyor. Kongrenin, vajinal doğum oranlarını artırma ve anne adaylarının doğum sürecini daha huzurlu geçirmelerini sağlama amacı güdüyor.

Sosyal program ve katılım detayları

Uluslararası Bolu Koru Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, katılımcılara mesleki streslerden arınacakları zengin bir sosyal program sunuyor. Eğitici, dinlendirici ve eğlenceli bir atmosferde gerçekleşecek olan kongre, tüm sağlık profesyonellerini bir araya getirecek. Kongreye katılım için internet üzerinden kayıt işlemleri yapılabilecek.

# Sağlık, eğitim, Türkiye, yol

05 Nis 2024 - 12:04 Bolu- Sağlık

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