Bolu'nun en zeki ortaokulu belli oldu!

Bolu, eğitimde fark yaratan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Dağkent Kıroğlu Eğitim ve Sağlık Vakfı Ortaokulu'nun düzenlediği ortaokullar arası bilgi ve kültür yarışması, bölgenin eğitim kalitesine ışık tuttu. 33 okulun katılımıyla gerçekleşen bu büyük mücadele, öğrenciler arasında bilgiyi ve kültürü teşvik eden önemli bir platform oldu.

Finale kalan 8 okul

Yarışma, Bolu'nun farklı köşelerinden gelen 33 ortaokulun öğrencilerini bir araya getirdi. Bilgi ve kültür konularında kıyasıya bir rekabetin yaşandığı yarışmada, 8 okul finale yükselmeyi başardı. Bu süreç, öğrencilerin bilgi seviyelerini artırırken, aynı zamanda rekabetçi ruhu ve takım çalışmasını da güçlendirdi.

Şampiyonlar belli oldu

Final müsabakaları, heyecanı ve rekabeti bir üst seviyeye taşıdı. Canip Baysal Ortaokulu, üstün performansıyla birinci olurken, Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ikinciliği, Atatürk Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti. Bu başarılar, okulların eğitimdeki kalitesini ve öğrencilerin bilgi birikimini gözler önüne serdi.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmanın sonunda dereceye giren okullara ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından verildi. Sarıcı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilerin gösterdiği üstün performansı ve bilgi seviyesini takdir etti. Bu ödüller, öğrencilerin motivasyonunu artırırken, eğitimdeki başarıya olan inancını da pekiştirdi.