Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mazbatasını aldı: “Daha güzel bir Bolu inşa edeceğiz”

Bolu'nun deneyimli siyasetçisi Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) saflarından Bolu Belediye Başkanlığına yeniden seçilmenin gururunu yaşadı. Kapsamlı bir törenle mazbatasını alarak resmi görevine başlayan Özcan, Bolu halkına hizmet yolunda yeni dönemin sinyallerini verdi.

Tanju Özcan ve mazbata heyecanı

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli tören, Bolu'nun siyasi ve sosyal hayatında önemli bir anın daha şahidi oldu. Tanju Özcan, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleriyle birlikte mazbatalarını aldı. Törende, Özcan'a mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Müjde takdim etti. Bu anlamlı tören, Bolu'da birlik ve beraberlik mesajlarıyla doluydu.

Tanju Özcan'dan 6'ncı mazbata sözleri

Tanju Özcan, törende yaptığı konuşmada, Bolu halkı için aldığı 6'ncı mazbatanın önemine vurgu yaptı. Özcan, daha önce milletvekilliği göreviyle dört defa hizmet ettiğini, şimdi ise ikinci kez belediye başkanı olarak görev almanın onurunu yaşadığını belirtti. Özcan, "İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil, Ankara'dan alırım." diyerek gelecek siyasi hedeflerine de işaret etti.

CHP'nin güçlü desteği ve Bolu için yeni hedefler

Tanju Özcan, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan CHP örgütüne, il ve merkez ilçe başkanlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. Özcan, ikinci dönemde Bolu için daha güzel hedefler ve projeler peşinde olduklarını, CHP'nin desteği ve birlikteliğiyle Bolu'yu daha ileriye taşıyacaklarını dile getirdi.

Birlik ve beraberlik mesajı

Tören, CHP'den belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi seçilenlere mazbatalarının dağıtımıyla devam etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, seçilen üyelere mazbatalarını verdiler. Bu anlar, parti içi dayanışmanın ve Bolu'ya olan bağlılığın güçlü bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Bolu’da umut dolu dönem

Tanju Özcan ve ekibi, Bolu'nun geleceği için umut dolu bir dönemi başlatırken, Bolu halkı da bu yeni dönemden büyük beklentiler içerisinde. CHP'nin deneyimli ismi Özcan'ın liderliğinde Bolu, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal dayanışma ve yerel kalkınma alanlarında yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırlanıyor.