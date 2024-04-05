Bolu’da gençlik ruhunu temsil edecek gençler aranıyor: 2024 temsilci genç başvuruları açıldı!

19 Mayıs Coşkusu İçin Geri Sayım Başladı: Türkiye'nin dört bir yanından gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği "2024 Yılı Temsilci Genç" programına katılmak için harekete geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinde önemli bir rol almak üzere, gençler bu benzersiz fırsatı değerlendirme şansını elde edecekler.

"Milli mücadele: Bitmeyen yolculuk"

Bu yılki program, 81 ilimizden ve dost ülkeler Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, her birinden bir erkek ve bir kadın olmak üzere toplam 166 genç temsilcinin seçileceği "Milli Mücadele: Bitmeyen Yolculuk" teması altında gerçekleşecek. Seçilecek gençler, 12-21 Mayıs tarihleri arasında milli mücadele tarihimizin can damarları Samsun, Amasya ve Sivas şehirlerini ziyaret ederek, tarihimizdeki bu önemli dönemi yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvuru süreci hakkında detaylar veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, adayların 15 Nisan tarihine kadar ghgm.gsb.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Başvuru koşulları arasında 18-25 yaş aralığında olmak, ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrenim görmek, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlamış olmak, gönüllülük faaliyetlerine katılmış olmak ve milli/manevi değerlere saygılı olmak gibi kriterler yer alıyor.

Kimler başvurabilir?

Programa başvuru yapacak gençlerde aranan özellikler, gençlik çalışmalarına aktif katılım, gönüllülük faaliyetlerinde bulunma, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol alma gibi geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Böylece, gençlerin hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunması hem de ülkemizin zengin kültür ve tarihini temsil etmesi hedefleniyor.

Anlamlı bir deneyim sizi bekliyor

Seçilecek temsilci gençler, Ankara'da düzenlenecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılma şansını elde edecek. Bu önemli günde, gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devlet büyükleri tarafından kabul edilecek ve Türkiye'nin gençlik gücünü temsil edecekler.