Sırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor…

Bolu'nun Pirahmetler Köyü, siyanürle altın arama faaliyetlerine karşı korunmak amacıyla mahalleye dönüştürülüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çevre ve toplum sağlığını önceliklendiren bu adımı, yerel ve ulusal çevre koruma çabalarına örnek teşkil ediyor.

Pirahmetler Köyü'nde dönüşüm başlıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Pirahmetler Köyü'nün mahalleye dönüştürülmesi için önemli adımlar atacağını duyurdu. Bu dönüşüm, köyde planlanan siyanürle altın arama faaliyetlerine karşı bir önlem olarak görülüyor.

Seçim sözünün arkasında duruluyor

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde, Pirahmetler Köyü'nde siyanürle altın arama izni tartışmaları gündeme gelmişti. Başkan Özcan, seçim öncesinde verdiği, köyü koruma sözünün arkasında duracağını belirtti.

Altın arama faaliyetlerine karşı net duruş

Başkan Özcan, bölgede siyanürle altın aranmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini açıkladı. Bu kararlı duruş, bölge halkının çevre ve sağlık endişelerine yanıt olarak değerlendiriliyor.

Mahalle dönüşümüyle koruma altına alınacak

Pirahmetler Köyü'nün mahalleye dönüştürülmesi planı, köyü ve çevresini olası çevresel zararlardan koruma amacı taşıyor. Bu adım, bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlayacak.

Başkan Özcan'dan güçlü mesaj

Başkan Özcan, "Bu can bu bedende olduğu sürece, Pirahmetler dahil, Bolu'da siyanürle altın aranmasına izin vermem" diyerek, çevre koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Toplum ve çevre sağlığı öncelikli

Bu girişim, Bolu Belediyesi'nin toplum ve çevre sağlığını önceliklendirdiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Mahalle dönüşümü, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Ne olmuştu?

Bir süre önce AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Pirahmetler’de bir şirketin altın aramak için izin aldığını ancak henüz aramaya başlanmadığını belirterek dikkatleri üzerine çekmişti. Pirahmetler Köyü'nün mahalleye dönüşümü, bölgede yeni bir başlangıcı simgeliyor. Özcan bu adımla Pirahmetleri belediyeye yönetim olarak daha yakın tutarak zırh kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Bu durum sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma çabalarında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.