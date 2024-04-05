05 Nis 2024 - 22:00- Güncel G:

Sırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor…

ABONE OL Google News Sayfamız

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden sonra Bolu ve Türkiye’de eli güçlenen CHP’nin kalesi olan Bolu’da yeniden Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, sırf Pirahmetler Köyü’nde siyanürle altın araması yapılamasın diye köyü mahalle yapmaya hazırlanıyor. Özcan, “Asla ne orada, ne de Bolu’nun başka bir yerinde siyanürle altın aranmasına izin vermeyeceğim” dedi

Sırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor… mask
Sırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor…
Sırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor…
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun Pirahmetler Köyü, siyanürle altın arama faaliyetlerine karşı korunmak amacıyla mahalleye dönüştürülüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çevre ve toplum sağlığını önceliklendiren bu adımı, yerel ve ulusal çevre koruma çabalarına örnek teşkil ediyor.

Sırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor…

Pirahmetler Köyü'nde dönüşüm başlıyor

Sırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor…

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Pirahmetler Köyü'nün mahalleye dönüştürülmesi için önemli adımlar atacağını duyurdu. Bu dönüşüm, köyde planlanan siyanürle altın arama faaliyetlerine karşı bir önlem olarak görülüyor.

Seçim sözünün arkasında duruluyor

Sırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor…

31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde, Pirahmetler Köyü'nde siyanürle altın arama izni tartışmaları gündeme gelmişti. Başkan Özcan, seçim öncesinde verdiği, köyü koruma sözünün arkasında duracağını belirtti.

Altın arama faaliyetlerine karşı net duruş

Sırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor…

Başkan Özcan, bölgede siyanürle altın aranmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini açıkladı. Bu kararlı duruş, bölge halkının çevre ve sağlık endişelerine yanıt olarak değerlendiriliyor.

Mahalle dönüşümüyle koruma altına alınacakSırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor…

Pirahmetler Köyü'nün mahalleye dönüştürülmesi planı, köyü ve çevresini olası çevresel zararlardan koruma amacı taşıyor. Bu adım, bölgenin doğal ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlayacak.

Başkan Özcan'dan güçlü mesaj

Başkan Özcan, "Bu can bu bedende olduğu sürece, Pirahmetler dahil, Bolu'da siyanürle altın aranmasına izin vermem" diyerek, çevre koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Toplum ve çevre sağlığı öncelikli

Sırf altın aranamasın diye Pirahmetler’i mahalle yapıyor…

Bu girişim, Bolu Belediyesi'nin toplum ve çevre sağlığını önceliklendirdiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Mahalle dönüşümü, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Ne olmuştu?

Bir süre önce AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Pirahmetler’de bir şirketin altın aramak için izin aldığını ancak henüz aramaya başlanmadığını belirterek dikkatleri üzerine çekmişti. Pirahmetler Köyü'nün mahalleye dönüşümü, bölgede yeni bir başlangıcı simgeliyor. Özcan bu adımla Pirahmetleri belediyeye yönetim olarak daha yakın tutarak zırh kalkanı oluşturmayı hedefliyor. Bu durum sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma çabalarında önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

# Sağlık, Yaşam, belediye, Bolu Belediyesi, Çevre, AK Parti

05 Nis 2024 - 22:00 Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mehmet - Valla helal olsun başkan ,Bolu'nun yiğit mert başkanı Allah senden razı olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Nisan 22:22

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL