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Okullarda çoğu çocuk aç olarak derse giriyor!...

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Bolu’da doktoru, mühendisi, avukatı, öğretmeni, akademisyeni, velisi ve etkili sivil toplum kuruluşu başkanları bir araya gelerek çocuklara ücretsiz yemek verilmesi için koalisyon oluşturdu. 7 STK’nın oluşturduğu koalisyon, çoğu çocuğun aç aç derse girdiğini söyleyerek, okul çağındaki çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteği verilmesinin şart olduğunu belirtiyor…

Okullarda çoğu çocuk aç olarak derse giriyor!... mask
Okullarda çoğu çocuk aç olarak derse giriyor!...
Okullarda çoğu çocuk aç olarak derse giriyor!...
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Artan zamlar ve ekonomideki kötü gidişatın yoksul aile sayısını arttırmasıyla birlikte okullarda aç olarak derse giren ve parası olmadığı için haftada en az 2 gün günü aç geçiren çocuk sayısının gittikçe artması nedeniyle Bolu’da 7 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek koalisyon oluşturdu.

Ücretsiz okul yemeği koalisyonu

Okullarda çoğu çocuk aç olarak derse giriyor!...

Bolu'da, çocukların sağlıklı beslenme hakkını savunmak ve onlara ücretsiz okul yemeği sağlamak amacıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları, "Bolu Okul Yemeği Koalisyonu"nu oluşturdu. Bu önemli hareket, çocukların yarınları için bugünden harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte bu koalisyonun ses getiren basın açıklamasından öne çıkanlar:

Çocuklarımızın geleceği için bir aradayız

Okullarda çoğu çocuk aç olarak derse giriyor!...

Eğitim Sen, Bolu Barosu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Öğretim Elemanları Derneği, Veli Derneği Girişimi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteği sağlamak için "Bolu Okul Yemeği Koalisyonu" çatısı altında birleşti. Bu birliktelik, çocuklarımızın sağlıklı beslenme hakkını koruma ve onlara daha iyi bir gelecek sunma amacını taşıyor.

Sağlıklı nesiller için acil eylem çağrısı

Okullarda çoğu çocuk aç olarak derse giriyor!...

Koalisyon, Eğitim-Sen Bolu Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla, ülkemizdeki beslenme yetersizliği sorununa dikkat çekti. Çocuklarımızın sağlıklı ve başarılı birer birey olarak yetişebilmeleri için sağlıklı beslenmenin temel bir hak olduğunu ve bu konuda acil eylemler gerektiğini vurguladı.

Ücretsiz okul yemeği temel bir hak

Okullarda çoğu çocuk aç olarak derse giriyor!...

Ücretsiz okul yemeği, özellikle salgın ve doğal afetler sonrası artan yoksulluk koşullarında, çocuklarımız için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Koalisyon, okul yemeği programlarının genişletilmesi gerektiğini, ancak bu yönde yeterli adımların atılmadığını belirtiyor.

Eğitimde eşitlik ve beslenme desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın " Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda okul çağındaki çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteği sağlanacağına dair bir ifadenin yer almaması eleştiriliyor. Koalisyon, eğitimde eşitliğin sağlanması ve yoksullukla mücadelede okul yemeği programlarının kritik önem taşıdığını vurguluyor.

PISA Raporu ve yetersiz beslenmenin etkileriOkullarda çoğu çocuk aç olarak derse giriyor!...

Son PISA raporuna göre, ülkemizdeki öğrencilerin önemli bir kısmı yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya. Bu durum, çocukların akademik başarısını ve okula devamlılığını olumsuz etkiliyor. Koalisyon, bu sorunun çözümü için kamusal okul yemeği programlarının yaygınlaştırılmasının önemini vurguluyor.

Kamusal destek ve dayanışma programı

Bolu Okul Yemeği Koalisyonu, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye atıfta bulunarak, tüm çocuklara ücretsiz nitelikli öğün yemeği ve temiz içme suyu sağlamanın sosyal devletin görevi olduğunu belirtiyor. Koalisyon, bu konuda acilen bir "kamusal destek-dayanışma programı"nın uygulamaya konulması gerektiğini ifade ediyor.

Siyasi iktidardan beklenti

Koalisyon, başta siyasi iktidar olmak üzere tüm bileşenlerin yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk alması gerektiğini belirtiyor. Yapılan çağrılara rağmen, siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yeterli adımı atmamakta kararlı olduğu eleştiriliyor.

Yerel yönetimlere rol düşüyor

Okullarda çoğu çocuk aç olarak derse giriyor!...

Ekonomik krizin etkilerinin derinleştiği bu dönemde, yerel yönetimlerin de çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi konusunda önemli bir role sahip olduğu vurgulanıyor. Koalisyon, bu sorunun çözümüne katkı sunmak isteyen herkesi harekete geçmeye çağırıyor.

Geleceğe sahip çıkma çağrısı

Bolu Okul Yemeği Koalisyonu, çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için ücretsiz okul yemeği mücadelesinin önemini vurgulayarak, toplumun tüm kesimlerini bu konuda duyarlı olmaya ve birlikte çözüm üretmeye davet ediyor.

# eğitim, Türkiye, Türk, çocuk

05 Nis 2024 - 20:00 - Güncel

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