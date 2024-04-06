Göynük Belediye Başkanı Ali Oral Kimdir?

Göynük, Bolu'nun tarihi ve kültürel mirasıyla ön plana çıkan ilçesinde, belediye başkanlığı seçimi büyük bir ilgiyle takip edildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin tecrübeli adayı Ali Oral, 1.027 oy alarak, AK Parti'nin adayı Mehmet Demiröz'ü 533 oyla geride bıraktı.

Ali Oral Kimdir?

Ali Oral, 1958 yılında Göynük'te doğdu ve hayatının büyük bir kısmını bu ilçede geçirdi. İlk ve ortaöğrenimini Göynük'te, lise eğitimini ise Bolu'da tamamladı. 1980 yılında aile mesleği olan zahireciliğe adım atan Oral, ilçe ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra, Göynük Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu.

Göynük için Vizyon ve Projeler

Ali Oral'ın başkanlığında Göynük, sosyal ve ekonomik alanda önemli gelişmeler yaşamaya hazırlanıyor. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, yerel ekonominin canlandırılması ve turizmin teşvik edilmesi, Oral'ın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca, Göynük'ün tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ve tanıtılması konusunda da yenilikçi projeler planlanıyor.

Ali Oral'ın liderliğinde Göynük, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahın artırılması yönünde önemli adımlar atacak. Oral ve ekibinin, Göynük'ün doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu koruyarak, ilçeyi bir yaşam ve turizm merkezi haline getirme vizyonu, ilçe halkı tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor.

Göynük halkı, Ali Oral'ın başkanlığı altında gerçekleştirilecek projelerle, ilçenin hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha ileriye taşınacağına inanıyor. Göynük, Oral'ın tecrübesi ve yenilikçi bakış açısı ile Bolu'nun parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.