Seben Ormanlarında yol güzergahlarında yapılacak bazı inşaat işleri için ihaleye çıkıldı

Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kodlu orman yollarında gerçekleştirilecek sanat yapısı inşaatı projesi ile doğa ve sanatı buluşturmayı hedefliyor. Bu proje, hem bölgenin doğal güzelliklerine katkıda bulunacak hem de orman yollarının daha işlevsel hale gelmesini sağlayacak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yürütülecek ve teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden kabul edilecek.

İhale ve Proje Detayları

Projenin Adı: Seben Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu proje, Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kodlu orman yollarında sanat yapılarının inşasını kapsıyor. Projede, yol güzergâhları boyunca farklı sanatsal ve fonksiyonel yapılar oluşturulacak.

İhale Bilgileri

İhale, 15 Nisan 2024 tarihinde, saat 10:30'da Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odasında gerçekleştirilecek. İstekliler, tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekler ve ihale sonucunda seçilen istekli ile anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacak.

Yeterlilik ve Katılım Şartları

İhaleye katılmak isteyen firmaların, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak belirli yeterlilik kriterlerini ve belgeleri sunmaları gerekmektedir. Bu kriterler arasında, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgeleri ve ekonomik mali yeterlilik belgeleri bulunmaktadır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.

Bu önemli projenin hayata geçirilmesi, Seben bölgesinin doğal ve kültürel zenginliklerine değer katacak ve orman yollarını sanatla bütünleştirerek eşsiz bir deneyim sunacak. Projeye ilişkin daha fazla bilgi ve ihale dokümanı, EKAP platformu üzerinden erişilebilir durumda.