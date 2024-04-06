06 Nis 2024 - 09:00- Güncel G:

Seben Ormanlarında yol güzergahlarında yapılacak bazı inşaat işleri için ihaleye çıkıldı

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Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kodlu orman yollarında sanat yapısı inşaatı projesi ile doğayı sanatla buluşturuyor. Açık ihale usulü ile 15 Nisan 2024'te gerçekleşecek ihaleye yerli istekliler davet ediliyor.

Seben Ormanlarında yol güzergahlarında yapılacak bazı inşaat işleri için ihaleye çıkıldı mask
Seben Ormanlarında yol güzergahlarında yapılacak bazı inşaat işleri için ihaleye çıkıldı
Seben Ormanlarında yol güzergahlarında yapılacak bazı inşaat işleri için ihaleye çıkıldı
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Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kodlu orman yollarında gerçekleştirilecek sanat yapısı inşaatı projesi ile doğa ve sanatı buluşturmayı hedefliyor. Bu proje, hem bölgenin doğal güzelliklerine katkıda bulunacak hem de orman yollarının daha işlevsel hale gelmesini sağlayacak. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yürütülecek ve teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden kabul edilecek.

İhale ve Proje Detayları

Seben Ormanlarında yol güzergahlarında yapılacak bazı inşaat işleri için ihaleye çıkıldı

Projenin Adı: Seben Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu proje, Kavaklıdağ 301 ve Taşlıyayla 018 kodlu orman yollarında sanat yapılarının inşasını kapsıyor. Projede, yol güzergâhları boyunca farklı sanatsal ve fonksiyonel yapılar oluşturulacak.

İhale Bilgileri

Seben Ormanlarında yol güzergahlarında yapılacak bazı inşaat işleri için ihaleye çıkıldı

İhale, 15 Nisan 2024 tarihinde, saat 10:30'da Seben Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odasında gerçekleştirilecek. İstekliler, tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekler ve ihale sonucunda seçilen istekli ile anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacak.

Yeterlilik ve Katılım Şartları

Seben Ormanlarında yol güzergahlarında yapılacak bazı inşaat işleri için ihaleye çıkıldı

İhaleye katılmak isteyen firmaların, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak belirli yeterlilik kriterlerini ve belgeleri sunmaları gerekmektedir. Bu kriterler arasında, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgeleri ve ekonomik mali yeterlilik belgeleri bulunmaktadır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.

Seben Ormanlarında yol güzergahlarında yapılacak bazı inşaat işleri için ihaleye çıkıldı

Bu önemli projenin hayata geçirilmesi, Seben bölgesinin doğal ve kültürel zenginliklerine değer katacak ve orman yollarını sanatla bütünleştirerek eşsiz bir deneyim sunacak. Projeye ilişkin daha fazla bilgi ve ihale dokümanı, EKAP platformu üzerinden erişilebilir durumda.

06 Nis 2024 - 09:00 - Güncel

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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