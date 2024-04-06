06 Nis 2024 - 11:00- Güncel G:

Mudurnu'da orman yolları yenileniyor

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Mudurnu, orman yollarının yenilenmesiyle birlikte daha güvenli ve düzenli bir ulaşım ağına kavuşuyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenen bu önemli proje, bölgedeki taşıma ve depolama faaliyetlerini kolaylaştırıyor. İşte projenin detayları…

Mudurnu'da orman yolları yenileniyor mask
Mudurnu'da orman yolları yenileniyor
Mudurnu'da orman yolları yenileniyor
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Mudurnu'da, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü destekli yol yenileme çalışmaları tamamlandı. 3 km depo içi ve 6 km üstyapı yol çalışmasıyla, bölgede taşıma ve depolama faaliyetleri için daha güvenli ve düzenli bir ulaşım ağı oluşturuldu.

Mudurnu'da yol yenileme çalışmaları tam gaz

Mudurnu'da orman yolları yenileniyor

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Uluçay Orman İşletme Şefliği, 2024 yılı yol programı kapsamında 3 kilometrelik depo içi yol çalışmasını başarıyla tamamladı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iş makinelerinin kullanıldığı bu çalışmalar, bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Denetim ve kontrol süreci

Mudurnu'da orman yolları yenileniyor

Yapılan yol çalışmaları, belirli aralıklarla yapılan denetim ve kontroller sayesinde planlandığı gibi zamanında tamamlandı. Bu süreç, çalışmaların standartlara uygun ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağladı.

Taşıma araçları için güvenli hareket alanı

Mudurnu'da orman yolları yenileniyor

Gerçekleştirilen yol yenileme faaliyetleri, kamyon ve treyler gibi ağır yük taşıma araçlarının depo alanlarında sorunsuz ve güvenli bir şekilde hareket etmelerine olanak tanıdı. Bu sayede, bölgedeki lojistik operasyonlarında önemli bir iyileşme sağlandı.

Daha düzenli ve güvenli bir çalışma ortamı

Mudurnu'da orman yolları yenileniyor

Mudurnu Orman İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt, yapılan çalışmaların depo içerisinde daha düzenli bir ortam sağladığını ve güvenli bir çalışma zemininin oluştuğunu belirtti. Bu durum, bölgedeki iş güvenliği standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunuyor.

6 kilometrelik yol yenileme başarısı

Mudurnu'da orman yolları yenileniyor

Ayrıca, 2024 yılı üstyapı programında yer alan Mudurnu Orman İşletme Şefliği 005 Kod Nolu Yolda da 6 kilometrelik bir yol yenileme çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma da Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait iş makineleri kullanılarak başarıyla tamamlandı.

Mudurnu'da orman yollarında yenilik rüzgarları

Mudurnu'da orman yolları yenileniyor

Mudurnu'daki bu yol yenileme çalışmaları, bölgede hem güvenliği hem de verimliliği artırıyor. Orman içi ve depo yollarının modernize edilmesi, bölgedeki orman emvali taşıma ve depolama faaliyetlerini kolaylaştırarak, daha düzenli bir çalışma ortamı sunuyor.

# yol

06 Nis 2024 - 11:00 - Güncel

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