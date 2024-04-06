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Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu Kimdir?

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Bolu'nun tarih kokan ilçesi Mudurnu'da gerçekleşen belediye başkanlığı seçimleri, CHP adayı Doğan Onurlu'nun zaferi ile sonuçlandı. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Onurlu rakibine 284 oy fark atarak kazandı.

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu Kimdir? mask
Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu Kimdir?
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Mudurnu, Bolu'nun tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesinde, belediye başkanlığı seçimi büyük bir heyecanla gerçekleşti. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin sevilen adayı Doğan Onurlu, 1.113 oy alarak, MHP adayı Necdet Türker'i 829 oy ile geride bıraktı.

Doğan Onurlu Kimdir

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu Kimdir?

Doğan Onurlu, 1984 yılında Mudurnu'da doğdu ve hayatının tüm evrelerini bu ilçede geçirdi. Eğitimini Mudurnu'da tamamladıktan sonra, ilçede esnaflık yapmaya başladı. CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanlığı ve Mudurnu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunan Onurlu, toplumsal dayanışma ve yerel kalkınma konularında büyük bir deneyime sahip. Evli ve iki çocuk babası olan Onurlu, Mudurnu'nun sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Mudurnu için Yenilikçi Projeler ve Sözler

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu Kimdir?

Onurlu'nun başkanlığında Mudurnu, yerel kalkınma, tarihi mirasın korunması ve turizmin canlandırılması gibi alanlarda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Onurlu, Mudurnu'nun doğal ve tarihi değerlerini ön plana çıkaracak projelerle, ilçenin turizm potansiyelini maksimize etmeyi planlıyor. Aynı zamanda, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak sosyal ve kültürel projeler de gündeminde yer alıyor.

Doğan Onurlu ve ekibinin Mudurnu için vaat ettiği yenilikler, ilçenin geleceğine yönelik umutları artırıyor. Onurlu'nun liderliğinde, Mudurnu'nun hem tarihi dokusunu koruyarak hem de modern yaşam standartlarına uygun gelişim sağlayarak, Bolu'nun incisi olmaya devam etmesi bekleniyor.

Mudurnu halkı, Onurlu'nun başkanlığına büyük bir güven ve destekle yaklaşıyor. Mudurnu'nun yeni dönemi, Onurlu'nun vizyonu, tecrübesi ve yenilikçi projeleriyle, ilçeyi daha iyi bir geleceğe taşıma sözü veriyor.

# Yaşam, belediye, çocuk

06 Nis 2024 - 13:00 Bolu/ Mudurnu- Güncel

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