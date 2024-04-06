Mazbatasını aldı, ilk ziyaret Bolu Valisi’ne

Bolu'nun yeni Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve başladı. Özcan ilk olarak Bolu Valisi Erkan Kılıç ile bir araya geldi.
Bolu'nun yeni Başkanı görev başında
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Tanju Özcan, görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Seçim zaferinin ardından ilk resmi ziyaretini Bolu Valisi Erkan Kılıç'a gerçekleştirdi.
Vali Kılıç'tan sıcak karşılama
Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ağırladı. Vali Kılıç, Başkan Özcan'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Bu ziyaret, iki lider arasındaki uyumun ve iş birliğinin güçlü bir başlangıcı olarak görüldü.
Gelecek projeler üzerine iş birliği mesajları
Ziyaret sırasında, Bolu'nun geleceği için planlanan projeler ve hedefler üzerine önemli görüşmeler yapıldı. Her iki lider de şehrin kalkınması için ortak çalışma yürütme konusunda hemfikir oldu.
Bolu için yeni bir dönem
Tanju Özcan'ın Belediye Başkanı olarak seçilmesi, Bolu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Özcan'ın liderliğinde, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişimine yönelik önemli adımlar atılması bekleniyor.
Vatandaşlarla buluşma sözü
Başkan Özcan, seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri hatırlatarak, vatandaşların talep ve önerilerine her zaman açık olacağını belirtti. Bolu halkıyla iç içe bir yönetim anlayışını benimseyeceğini vurguladı.
Bolu'nun geleceği için ortak vizyon
Vali Kılıç ve Başkan Özcan'ın bu ilk resmi buluşması, şehrin geleceği adına umut verici bir iş birliğinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bolu'nun gelişimi için atılacak adımlarda, iki liderin ortak vizyonu ön plana çıkıyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.