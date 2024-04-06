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Mazbatasını aldı, ilk ziyaret Bolu Valisi’ne

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Bolu Belediye Başkanı olarak seçilen Tanju Özcan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında mazbatasını aldıktan sonra Vali Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti. İki liderin buluşması ve gelecek projeler hakkında detaylar haberimizde…

Mazbatasını aldı, ilk ziyaret Bolu Valisi’ne mask
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Bolu'nun yeni Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve başladı. Özcan ilk olarak Bolu Valisi Erkan Kılıç ile bir araya geldi.

Bolu'nun yeni Başkanı görev başında

Mazbatasını aldı, ilk ziyaret Bolu Valisi’ne

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Bolu Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Tanju Özcan, görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Seçim zaferinin ardından ilk resmi ziyaretini Bolu Valisi Erkan Kılıç'a gerçekleştirdi.

Vali Kılıç'tan sıcak karşılama

Bolu Valisi Sayın Erkan Kılıç, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ağırladı. Vali Kılıç, Başkan Özcan'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Bu ziyaret, iki lider arasındaki uyumun ve iş birliğinin güçlü bir başlangıcı olarak görüldü.

Gelecek projeler üzerine iş birliği mesajları

Ziyaret sırasında, Bolu'nun geleceği için planlanan projeler ve hedefler üzerine önemli görüşmeler yapıldı. Her iki lider de şehrin kalkınması için ortak çalışma yürütme konusunda hemfikir oldu.

Bolu için yeni bir dönem

Tanju Özcan'ın Belediye Başkanı olarak seçilmesi, Bolu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Özcan'ın liderliğinde, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişimine yönelik önemli adımlar atılması bekleniyor.

Vatandaşlarla buluşma sözü

Başkan Özcan, seçim kampanyası sırasında verdiği sözleri hatırlatarak, vatandaşların talep ve önerilerine her zaman açık olacağını belirtti. Bolu halkıyla iç içe bir yönetim anlayışını benimseyeceğini vurguladı.

Bolu'nun geleceği için ortak vizyon

Vali Kılıç ve Başkan Özcan'ın bu ilk resmi buluşması, şehrin geleceği adına umut verici bir iş birliğinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bolu'nun gelişimi için atılacak adımlarda, iki liderin ortak vizyonu ön plana çıkıyor.

# belediye

06 Nis 2024 - 14:00 Bolu- Siyaset

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