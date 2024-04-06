06 Nis 2024 - 15:00- Spor G:

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan Kimdir?

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Bolu Mengen'de gerçekleşen belediye başkanlığı seçimleri sonucunda AK Parti'den aday olan Vural Turan, rakibi CHP'li Turhan Bulut'u geride bırakarak zaferini ilan etti.

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan Kimdir? mask
Mengen Belediye Başkanı Vural Turan Kimdir?
Mengen Belediye Başkanı Vural Turan Kimdir?
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Mengen, Bolu'nun en çekişmeli ve dikkat çekici seçimlerinden birine sahne oldu. Belediye başkanlığı için yarışan adaylar arasında, AK Parti'nin deneyimli ismi Vural Turan öne çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Turan bu yarışı 1.499 oy ile lider tamamlarken, en yakın rakibi CHP'den Turhan Bulut 1.105 oyda kaldı.

Yeni Başkan Vural Turan Kimdir?

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan Kimdir?

Vural Turan, 1966 doğumlu, tam bir Mengen çocuğu. İlköğretimden liseye kadar eğitim hayatını Mengen'de geçiren Turan, sonrasında yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla kereste atölyesi kurdu. Zamanla işlerini büyüten Turan, orman ürünleri üzerine kurduğu şirketiyle atölyesini bir fabrikaya dönüştürdü. Aile hayatında da başarılı bir birey olan Turan, evli ve üç çocuk babası.

Seçim Sonuçlarının Mengen'e Etkisi

Mengen'in yeni döneminde beklentiler yüksek. Vural Turan'ın yerel kalkınma ve ekonomiye olan katkılarının, belediye başkanı olarak da devam etmesi umuluyor. Seçimler, Mengen halkının değişim ve gelişime olan inancının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu seçimler, Mengen için yeni bir başlangıcı simgeliyor. Vural Turan'ın liderliğinde, Mengen'in sosyal ve ekonomik anlamda daha ileriye taşınması bekleniyor. Mengen halkı, Turan'ın tecrübesine ve vizyonuna güveniyor.

Mengen'in geleceği, seçilen yeni belediye başkanı Vural Turan ile birlikte yeni bir yola giriyor. Turan'ın önceki iş tecrübelerinden edindiği bilgi ve birikimler, onun Mengen için doğru tercih olduğunu gösteriyor. Mengen halkı, seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladı ve Turan'ın başkanlığındaki yeni döneme umutla bakıyor.

 

# eğitim, CHP, belediye, çocuk, AK Parti

06 Nis 2024 - 15:00 Bolu/ Mengen- Spor

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