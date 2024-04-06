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Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Kimdir?

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Bolu'nun Gerede ilçesindeki belediye başkanlığı seçimleri büyük bir heyecanla sonuçlandı. AK Parti adayı Mustafa Allar, Büyük Birlik Partisi adayı ve yeğeni Mehmet Akif Allar'ı kıl payı bir farkla mağlup ederek başkanlığa seçildi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Kimdir? mask
Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Kimdir?
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Gerede, Bolu'nun en canlı ve rekabetçi ilçelerinden birinde, belediye başkanlığı seçimi büyük bir heyecan içinde tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin deneyimli adayı Mustafa Allar, 4.513 oy alarak, Büyük Birlik Partisi adayı Mehmet Akif Allar'ı geride bıraktı. Mehmet Akif Allar, 4.420 oy ile bu yarışı tamamladı.

Mustafa Allar Kimdir?

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Kimdir?

Mustafa Allar, Gerede'nin Çayören köyünde doğdu ve ilkokuldan sonra Gerede Merkez Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi aldı. Orta ve lise öğrenimini Gerede İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Allar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1985 yılında ticarete atılan Allar, 1996 yılında kendi işletmesini kurdu. Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Gerede İlçe Kongresinde yönetim kurulu üyesi olarak adım atan Allar, çeşitli liderlik rollerinde bulundu ve 2014 ile 2019'daki yerel seçimlerde Gerede Belediye Başkanı olarak seçildi.

Gerede'nin Geleceği için Planlar

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Kimdir?

Allar'ın Gerede için vizyonu, ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak üzerine kurulu. Gerede'nin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaran projelerle ilçenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda yerel ekonomiyi güçlendirecek ve gençlere yönelik istihdam fırsatları yaratacak girişimlere de önem veriyor.

Mustafa Allar'ın başkanlığı altında Gerede, büyük bir dönüşüm ve gelişim sürecine girmiş durumda. Allar'ın tecrübesi ve Gerede'ye olan bağlılığı, ilçenin her alanda ilerlemesini sağlayacak güçlü bir temel oluşturuyor. Gerede halkı, Allar'ın liderliğine güveniyor ve ilçenin parlak bir geleceğe yürüdüğüne inanıyor.

Allar'ın yeniden seçilmesi, Gerede'nin sosyal ve ekonomik anlamda daha iyi bir geleceğe doğru ilerleyeceğinin bir göstergesi. Mustafa Allar ve ekibinin, Gerede'yi daha yaşanabilir, gelişmiş ve kalkınmış bir ilçe haline getirmek için çalışmaları devam ediyor.

# belediye, AK Parti

06 Nis 2024 - 17:00 Bolu/ Gerede- Güncel

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