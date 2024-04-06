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Darısı Bolu’nun başına…

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2024 Ramazan Bayram tatili ve 2024 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma araçları, köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı kararıyla, vatandaşlar otoyol geçişleri ve şehir içi ulaşımda kolaylıkla seyahat edebilecekken Bolulular bu uygulamanın kendi şehirlerinde de olmasını bekliyor…

Darısı Bolu’nun başına… mask
Darısı Bolu’nun başına…
Darısı Bolu’nun başına…
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Bayram ve 23 Nisan'da ücretsiz toplu taşıma müjdesi, İstanbul, Ankara, İzmir yolları açık

Darısı Bolu’nun başına…

Bayram tatili ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vatandaşlar için toplu taşıma, köprüler veotoyol geçişleri kullanımı ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir adımı işaret ediyor. İşte detaylar…

Bayram tatilinde ücretsiz ulaşım

Darısı Bolu’nun başına…

6 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayıp, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Bu karar, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.

Kapsamlı toplu taşıma desteği

Darısı Bolu’nun başına…

Aynı karar çerçevesinde, 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri de dahil olmak üzere, belediyeler ve ilgili kuruluşlarca yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

23 Nisan'da ücretsiz toplu taşıma

Darısı Bolu’nun başına…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da Başkentray, Marmaray, İZBAN ve İstanbul'un önemli metro hatları başta olmak üzere, belediyeler ve ilgili kuruluşlar tarafından sağlanan toplu taşıma hizmetleri vatandaşlara ücretsiz sunulacak. Bu özel gün, ulaşım kolaylığıyla daha da anlamlı hale gelecek.

Vatandaşlara kolaylık sağlanacak

Darısı Bolu’nun başına…

Bu kararlar, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayarak, bayram tatili ve 23 Nisan gibi özel günlerde aile ziyaretleri ve şehir içi etkinliklere katılımı teşvik edecek.

Ulaşımda yeni dönem

Darısı Bolu’nun başına…

Cumhurbaşkanı kararıyla alınan bu önlemler, toplu taşıma kullanımını teşvik ederek, trafik yoğunluğunun azaltılmasına ve çevre dostu ulaşım seçeneklerinin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, vatandaşların cebinden çıkan ulaşım maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanacak.

Toplu taşıma ile bayram sevinci

Darısı Bolu’nun başına…

İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak ücretsiz toplu taşıma hizmetleri, bayram sevincini şehirler arası ve şehir içinde seyahat edecek herkese yayacak. Bu uygulama, vatandaşların bayram tatilini daha rahat ve ekonomik bir şekilde geçirmelerine olanak tanıyacak.

# Çevre, çocuk

06 Nis 2024 - 18:00 - Güncel

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