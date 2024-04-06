Batı Karadeniz’in incisi Kastamonu'nun doğal harikaları

Kastamonu'nun jeolojik mirasları dünya sahnesinde

Kastamonu, Güney Karadeniz Jeoparkı sınırları içerisinde barındırdığı Horma Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Valla Kanyonu, Gideros Koyu, Çatak Kanyonu, Batı Karadeniz Bölgesi Karasal Çakraz Formasyonu ve antik maden ocakları ile Türkiye'nin en değerli jeolojik miraslarına ev sahipliği yapıyor. Bu alanlar, ülkenin jeolojik çeşitliliğini ve zenginliğini sergileyen önemli jeositler arasında gösteriliyor.

Kastamonu'nun jeolojik zenginliği

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı (JEOKAR), 11 ilçeyi kapsayan ve toplamda 4 bin 414 kilometrekarelik bir alana yayılan, Türkiye'nin jeolojik çeşitliliğini ön plana çıkaran bir projedir. JEOKAR, UNESCO Küresel Jeoparkları Ağı'na dahil olma hedefiyle, bölgenin doğal ve jeolojik zenginliklerini koruma ve tanıtma amacı güdüyor.

Ulusal ve uluslararası tanınırlık için çalışmalar

Kastamonu'nun jeolojik miraslarının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla düzenlenen çalıştaylar, bölgenin doğal güzelliklerinin korunması ve tanıtılması için önemli bir adım oluşturuyor. Bu çalışmalar, bölgenin jeolojik çeşitliliğini ve turizm potansiyelini artırma hedefi taşıyor.

Kastamonu'nun jeopark hedefi ve ekonomik faydaları

Kastamonu'nun jeopark olarak ilan edilmesi, bölgedeki kırsal turizmi ve yerel ekonomiyi canlandırma potansiyeline sahip. Jeolojik alanların turizme açılması, kırsal kalkınmayı destekleyerek yerel halkın yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'nin jeopark ağı ve uluslararası işbirlikleri

Türkiye'de Kula Salihli Jeoparkı'nın ardından, Kastamonu dahil olmak üzere birkaç bölgede daha jeopark kurulması için çalışmalar devam ediyor. Bu girişimler, bölgesel ve uluslararası işbirliklerini güçlendirerek Türkiye'nin jeolojik mirasının korunması ve tanıtılmasına önemli katkılar sağlıyor.