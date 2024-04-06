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Arçelik’in Bolu’daki adı değişiyor!..

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Arçelik'in Trakya, Doğu Marmara, Batı Karadeniz Bölgesi ve Kuzeybatı İç Anadolu Bölgesi’nde Eskişehir, Bolu, Tekirdağ, Ankara, Manisa ve Kocaeli'de bulunan üretim tesisleri bundan sonra Beko markası altında üretime devam edecek…

Arçelik’in Bolu’daki adı değişiyor!.. mask
Arçelik’in Bolu’daki adı değişiyor!..
Arçelik’in Bolu’daki adı değişiyor!..
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Koç Holding bünyesindeki Arçelik, küresel pazarda marka bütünlüğünü sağlamak amacıyla kurumsal kimliğini Beko olarak yeniden şekillendiriyor. Bu stratejik hamle, Türkiye başta olmak üzere dünya genelindeki operasyonları kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Buna bağlı olarak Arçelik’in Eskişehir, Bolu, Tekirdağ, Ankara, Manisa ve Kocaeli'de bulunan üretim tesisleri de BEKO adıyla üretime devam edecek.

Arçelik'ten stratejik marka hamlesi

Arçelik’in Bolu’daki adı değişiyor!..

Koç Holding'in öncü şirketlerinden Arçelik, global pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmek için kurumsal marka kimliğinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Bu kapsamda, Arçelik A.Ş. artık Türkiye dahil tüm coğrafyalarda "Beko" markası altında faaliyetlerini sürdürecek. Bu değişiklik, şirketin globalleşme stratejisinin bir parçası olarak duyuruldu.

Beko, global bir marka olarak öne çıkıyor

Arçelik’in Bolu’daki adı değişiyor!..

Arçelik'in bu dönüşüm kararı, Beko'nun zaten uluslararası alanda tanınmış bir marka olarak kabul edilmesinden güç alıyor. Beko, dünya genelindeki tüketicilere kaliteli ve yenilikçi ürünler sunma konusunda güçlü bir itibara sahip. Bu stratejik hamle ile Beko, Arçelik A.Ş.'nin tüm global operasyonlarında tek kurumsal marka olarak konumlandırılacak.

Yurt dışı operasyonlarında yeni dönem

Arçelik’in Bolu’daki adı değişiyor!..

Arçelik'in bu yeni marka stratejisi, yurt dışı bağlı ortaklıklarının kurumsal unvanlarının da Beko markasını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini içeriyor. Bu adım, şirketin global pazarda tek bir marka altında birleşik ve güçlü bir kimlik oluşturma hedefini destekliyor.

Türkiye'deki faaliyetler ve marka çeşitliliği

Arçelik’in Bolu’daki adı değişiyor!..

Arçelik A.Ş., Türkiye'deki operasyonlarını Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden yürütmeye devam edecek. Bu yapı içerisinde Arçelik, Beko, Grundig, Altus ve Leisure gibi yerel değer yaratan markalarla faaliyetlerine devam edecek, bu da şirketin yerel pazardaki güçlü konumunu koruyacağını gösteriyor.

Beko'nun küresel ayak izleri

Arçelik’in Bolu’daki adı değişiyor!..

Beko, 57 ülkede 55.000 çalışanı ve 13 ülkede bulunan 45 üretim tesisi ile global bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Arçelik, Beko, Whirlpool ve Grundig gibi 22 farklı ürün markası altında dünya genelinde faaliyet göstererek, geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Arçelik markasının köklü tarihi

Arçelik, 1950'lerin başında Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından kuruldu. Türkiye'nin ilk yerli çamaşır makinesini üreten şirket, zaman içinde inovasyon ve teknolojide öncü rol oynadı. 2000'li yıllarda Arçelik, Robot Çelik ile marka imajını yenileyerek sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Bu yeni marka dönüşümü, Arçelik'in uzun ve başarılı tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

# Türkiye

06 Nis 2024 - 20:00 Bolu- Güncel

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