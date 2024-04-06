- Ekonomi

Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı!

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Türkiye'de dolar kuru ve faiz oranlarında son 23 yılın zirvesine ulaşan gelişmeler yaşandı. TCMB’nin faiz artırımı sonrası, bankaların mevduat faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesine çıkarması ve Kur Korumalı Mevduat'taki son durum haberimizde…

Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı! mask
Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı!
Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı!
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TCMB'den tarihi faiz artırımı

Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı!

21 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizlerini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye taşıdı. Bu karar, son 23 yılın en yüksek faiz oranını işaret ediyor ve ekonomide yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Bankaların mevduat faizlerinde rekor artış

Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı!

TCMB'nin faiz artırım kararının ardından, Türkiye'deki bankalar harekete geçti. Bireysel müşterilere sunulan 3 aylık bileşik mevduat faiz oranları yüzde 64'e yükselerek, son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

KKM uygulamasında durgunluk

Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı!

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, son 31 haftadır süregelen düşüşün ardından neredeyse durma noktasına geldi. BDDK'nın açıkladığı verilere göre, KKM havuzundaki para miktarı son bir haftada sadece 11.8 milyar TL azaldı.

Yeni ekonomi yönetiminin adımları

Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi, parasal sıkılaşma sürecinin devam edeceğini belirtti. Bu açıklamalar, bankaların mevduat faizlerini artırma yönünde harekete geçmelerine neden oldu.

Döviz kurlarında beklenmedik hareketler

Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı!

1 Nisan itibarıyla dolar kuru, beklenenin aksine aşağı yönlü bir hareket sergiledi. Bu durum, doların yakın gelecekte değer kazanacağına dair tahminleri altüst etti ve yatırımcıların portföy alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açtı.

Mevduat faizlerinin geleceği

Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı!

TCMB'nin ilerleyen dönemde yeni faiz artırımları yapmaması halinde, mevduat faizlerinin yüzde 60-65 bandında stabil bir seyir izlemesi bekleniyor. Ancak, yılın ilk çeyreğinde beklenenden yüksek gelen enflasyon oranları, yeni faiz artırımlarının kapısını aralıyor.

KKM'deki tasfiye süreci ve dolar kuru

KKM'deki tasfiye sürecinin yavaş ilerlemesi, ekonomi yönetiminin bu alanda yeni adımlar atmasını zorunlu kılıyor. Bakan Şimşek'in KKM'nin yıl sonuna kadar sıfırlanacağına dair sözleri, dolar kurunun geleceği için belirleyici olacak.

Bankaların alacağı yeni kararlar

Önümüzdeki dönemde, özellikle dövizden TL'ye geçiş yapacak yatırımcıları teşvik etmek amacıyla, bankaların mevduat faizlerini daha da artırması ve KKM hesaplarındaki tasfiye sürecini hızlandıracak adımlar atması bekleniyor. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

# Türkiye

06 Nis 2024 - 09:30 - Ekonomi

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