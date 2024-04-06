Bankalar harekete geçti, faizde son 23 yılın kararı!

TCMB'den tarihi faiz artırımı
21 Mart'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizlerini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye taşıdı. Bu karar, son 23 yılın en yüksek faiz oranını işaret ediyor ve ekonomide yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor.
Bankaların mevduat faizlerinde rekor artış
TCMB'nin faiz artırım kararının ardından, Türkiye'deki bankalar harekete geçti. Bireysel müşterilere sunulan 3 aylık bileşik mevduat faiz oranları yüzde 64'e yükselerek, son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
KKM uygulamasında durgunluk
Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması, son 31 haftadır süregelen düşüşün ardından neredeyse durma noktasına geldi. BDDK'nın açıkladığı verilere göre, KKM havuzundaki para miktarı son bir haftada sadece 11.8 milyar TL azaldı.
Yeni ekonomi yönetiminin adımları
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi, parasal sıkılaşma sürecinin devam edeceğini belirtti. Bu açıklamalar, bankaların mevduat faizlerini artırma yönünde harekete geçmelerine neden oldu.
Döviz kurlarında beklenmedik hareketler
1 Nisan itibarıyla dolar kuru, beklenenin aksine aşağı yönlü bir hareket sergiledi. Bu durum, doların yakın gelecekte değer kazanacağına dair tahminleri altüst etti ve yatırımcıların portföy alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açtı.
Mevduat faizlerinin geleceği
TCMB'nin ilerleyen dönemde yeni faiz artırımları yapmaması halinde, mevduat faizlerinin yüzde 60-65 bandında stabil bir seyir izlemesi bekleniyor. Ancak, yılın ilk çeyreğinde beklenenden yüksek gelen enflasyon oranları, yeni faiz artırımlarının kapısını aralıyor.
KKM'deki tasfiye süreci ve dolar kuru
KKM'deki tasfiye sürecinin yavaş ilerlemesi, ekonomi yönetiminin bu alanda yeni adımlar atmasını zorunlu kılıyor. Bakan Şimşek'in KKM'nin yıl sonuna kadar sıfırlanacağına dair sözleri, dolar kurunun geleceği için belirleyici olacak.
Bankaların alacağı yeni kararlar
Önümüzdeki dönemde, özellikle dövizden TL'ye geçiş yapacak yatırımcıları teşvik etmek amacıyla, bankaların mevduat faizlerini daha da artırması ve KKM hesaplarındaki tasfiye sürecini hızlandıracak adımlar atması bekleniyor. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.