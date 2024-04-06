06 Nis 2024 - 21:00- Güncel G:

Gerede seçimlerinde şaibe iddiaları…

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Gerede'de yaşanan seçim güvenliği tartışmaları ve şaibe iddiaları üzerine CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç'tan önemli açıklamalar geldi. Seçimlerin şeffaflığına vurgu yapılarak, adil bir süreç için yeniden sayım ve seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunuldu.

Gerede seçimlerinde şaibe iddiaları… mask
Gerede seçimlerinde şaibe iddiaları…
Gerede seçimlerinde şaibe iddiaları…
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CHP'den Gerede seçimleri için flaş iddialar

Gerede seçimlerinde şaibe iddiaları…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Gerede ilçesinde gerçekleşen seçimlerle ilgili ciddi iddialarda bulundu. Seçim güvenliğinin tartışma konusu olduğunu belirten Uç, yaşananların demokrasiye gölge düşürdüğünü ifade etti.

Seçim sonuçları ve itiraz süreci

Gerede seçimlerinde şaibe iddiaları…

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Gerede ilçesinde AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) arasındaki oy farkının az olması dikkat çekti. BBP'nin geçersiz oylar ve usulsüzlük iddialarıyla İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itirazların reddedilmesi, tartışmaları alevlendirdi.

İddialar ve seçim güvenliği üzerine vurgu

Gerede seçimlerinde şaibe iddiaları…

CHP Merkez İlçe Başkanı, seçimlerin şeffaf ve adil bir ortamda gerçekleşmediğine dair endişelerini dile getirdi. Özellikle geçersiz oyların ve usulsüzlük iddialarının dikkate alınmaması, seçim güvenliğine gölge düşürdüğü yönünde eleştirilere neden oldu.

Şok görüntüler ve Seçim Kurulunun tavrı

Yerel basında yer alan ve oy pusulalarının mühürlü çuvallar yerine açık sandıklarla taşındığını gösteren görüntüler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. CHP Merkez İlçe Başkanı, İlçe Seçim Kurulunun bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.

CHP'nin demokrasi ve doğruluk vurgusu

Gerede seçimlerinde şaibe iddiaları…

Başkan Uç, CHP olarak her zaman demokrasinin ve doğrunun yanında olduklarını belirtti. Gerede'deki seçim sürecinde yaşananlar karşısında tüm partilere eşit mesafede durduklarını ve mağdur edilen herkesin yanında olduklarını ifade etti.

İl Seçim Kuruluna gözler çevrildi

Gerede ile ilgili sürecin İl Seçim Kuruluna taşındığını belirten Uç, kurulun iddialar karşısında adil ve doğru bir karar vereceğine olan inancını dile getirdi. Seçimlerin yeniden değerlendirilmesi ve gerekiyorsa yenilenmesi çağrısında bulunarak, demokratik sürecin sağlıklı işlemesi gerektiğini vurguladı.

# CHP, AK Parti

06 Nis 2024 - 21:00 Bolu/ Gerede- Güncel

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