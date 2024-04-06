Tahsin Mert Karagöz'den tarihi başarı ve yeni hedefler

Bolu CHP'den tarihi zafer

Bolu'da, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, genç ekibin başarısını vurgulayarak, "Bu çocuklar kazandı. Demek ki akıl yaşta değil baştaymış" dedi. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen mazbata töreninde, yerel seçimlerin ardından seçilen isimler görevlerini resmen aldı.

Seçim sözlerinin tutulduğu mutluluk

Karagöz, seçim öncesi verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Parti olarak sadece yöneticilik yapmayı değil, partinin heyecanını her yere yaymayı hedeflediklerini ve bunu başardıklarını ifade etti.

Bolu'da CHP'nin tarihi başarısı

Bolu'da CHP'nin cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa il genelinde birinci parti olmasını büyük bir başarı olarak nitelendiren Karagöz, bu başarının emek ve özveriyle geldiğini vurguladı. "Akıl yaşta değil baştaymış" diyerek, genç ekibin başarısını öne çıkardı.

Tanju Özcan'a verilen söz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek sözü veren Karagöz, zorluklara rağmen verilen sözlerin tutulduğunu, ancak belediye sayısını 9'a çıkarma hedefinin 6'da kaldığını belirtti. Özcan'a ve Bolu halkına daha fazla hizmet etme sözü verdi.

Ankara hedefi ve teşekkürler

Karagöz, Tanju Özcan'ın Ankara'da mazbata almak istediğini belirterek, bu hedef doğrultusunda gece gündüz çalışacaklarını ifade etti. Özcan'a teşekkür ederek, Bolu'dan alınan sözün Ankara'da devam edeceğini vurguladı.

Bolu'da yeni bir dönem

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün liderliğinde, Bolu'da yeni bir dönem başladı. Genç ekibin başarısı ve ileriye dönük hedefleri, partinin Bolu'da ve potansiyel olarak Ankara'da yaratacağı değişimin sinyallerini veriyor.