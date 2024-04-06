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Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Trendyol 1.Lig 29. Hafta karşılaşmasında Boluspor bugün deplasmanda Sakaryaspor’a konuk oluyor. Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? mask
Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Trendyol 1.Lig 29. Haftasında Boluspor, deplasmanda Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda, Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 20:30'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS 2 kanallarında canlı yayınlanacak.

Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Kadir Beyaz ve Sabri Öğe olarak belirlendi.

Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarihi rekabette yeni raund

Boluspor ile Sakaryaspor, Türk futbolunun köklü ekipleri, bir kez daha zirve yarışında karşı karşıya geliyor. Bu iki takım, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında, Sakarya'da kritik bir mücadeleye çıkacak. İki ekip arasındaki tarihi rekabet, bugüne kadar oynanan 24 maçla birlikte, futbolseverlerin unutulmaz anlarına tanıklık etti. Boluspor'un 11 galibiyetle önde olduğu bu rekabette, Sakaryaspor 6 kez zafer elde ederken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gol yağmuru beklenen mücadele

İki takımın daha önceki karşılaşmalarında toplam 74 gol atılması, bu mücadelenin de yüksek skorlu geçebileceğinin işaretlerini veriyor. Boluspor, şimdiye kadar Sakaryaspor kalesini 43 kez havalandırırken, Sakaryaspor'un 31 golle karşılık verdiği bu rekabette, her iki takımın da hücum gücü ön plana çıkıyor.

Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lig sıralamasında kritik viraj

Trendyol 1. Lig'de kalan haftalar, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Boluspor, 28 maç sonunda 43 puanla 9. sırada bulunurken, Sakaryaspor 47 puanla 6. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, ligin sonlarına doğru yaklaşılırken, her iki takımın da üst sıralar için şansını artırma potansiyeline sahip.

Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İlk yarıda Sakaryaspor üstünlüğü

Ligin ilk yarısında Bolu'da oynanan maçta, Sakaryaspor'un 3-2'lik galibiyeti, rekabetin ne kadar çekişmeli geçtiğini gözler önüne serdi. Futbolseverler, bugün saat 20.30'da başlayacak olan bu zorlu mücadelenin, sezon sonunda ligdeki yerleri için kritik öneme sahip olacağını biliyorlar.

Sakaryaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son söz sahada

Futbol dünyası, Sakaryaspor ve Boluspor arasında gerçekleşecek bu büyük mücadeleyi dört gözle bekliyor. Her iki takımın da ligde üst sıralara tırmanma mücadelesi, bu maçta kıyasıya bir rekabete sahne olacak. Sakarya'da oynanacak bu karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya aday.

# Türk, Boluspor, sezon, Trendyol 1.Lig

06 Nis 2024 - 16:52 Sakarya- Spor

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