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Boluspor, Sakaryaspor engeline takıldı: Boluspor’a play-off yolunda ağır darbe!

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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u 2-0 yendi. Del Valle ve Roshi'nin golleriyle zafer elde eden Sakaryaspor, ligdeki konumunu güçlendirdi.

Boluspor, Sakaryaspor engeline takıldı: Boluspor’a play-off yolunda ağır darbe! mask
Boluspor, Sakaryaspor engeline takıldı: Boluspor’a play-off yolunda ağır darbe!
Boluspor, Sakaryaspor engeline takıldı: Boluspor’a play-off yolunda ağır darbe!
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında futbolseverler, Sakaryaspor ile Boluspor arasında gerçekleşen nefes kesen karşılaşmaya tanık oldu. Sakaryaspor, evinde ağırladığı Boluspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu mücadele, takımların sahadaki hünerleri ve gol anlarıyla futbol tutkunlarını ekran başına kilitledi.

Boluspor, Sakaryaspor engeline takıldı: Boluspor’a play-off yolunda ağır darbe!

Maçın öne çıkan anları

Maçın ilk dakikalarından itibaren Sakaryaspor'un atak bir oyun sergilediği gözlendi. Karşılaşmanın 3. dakikasında, sol kanattan yapılan serbest vuruşta, Roshi'nin kafa vuruşu direkten dönmesine rağmen, Del Valle'nin pozisyonu golle sonuçlandırması ev sahibi takıma erken bir avantaj sağladı.

Boluspor, Sakaryaspor engeline takıldı: Boluspor’a play-off yolunda ağır darbe!

Del Valle'den erken gol

Del Valle, maçın henüz başlarında sol kanattan geliştirilen bir atak sonucu, karambolde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Sakaryaspor'un maçtaki üstünlüğünü pekiştirdi.

Boluspor, Sakaryaspor engeline takıldı: Boluspor’a play-off yolunda ağır darbe!

Roshi'den ikinci gol

Maçın 43. dakikasında, Burak Süleyman'ın pasıyla topla buluşan Odishe Roshi, sağ kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Roshi'nin bu golü, Sakaryaspor'un galibiyetini perçinledi.

Boluspor, Sakaryaspor engeline takıldı: Boluspor’a play-off yolunda ağır darbe!

Boluspor'un direnişi yetersiz kaldı

Boluspor, karşılaşma boyunca gol bulmak için çeşitli ataklar gerçekleştirse de, Sakaryaspor'un defansı karşısında etkili olamadı. 72. dakikada Nogueira Junior'ın kullandığı serbest vuruşun az farkla dışarı çıkması, Boluspor'un maçı golle tamamlayamamasının bir göstergesi oldu.

Boluspor, Sakaryaspor engeline takıldı: Boluspor’a play-off yolunda ağır darbe!

Sakaryaspor ve Boluspor’un kadroları

Sakaryaspor’da sahada  Cihan Topaloğlu, Muhammed Himmet Ertürk (Oğuz Yıldırım dk. 74), Rajko Rotman, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Odise Roshi (Sinan Kurt dk. 66), Burak Süleyman (Zdravko Dimitrov dk. 74), Del Valle (Çağlayan Menderes dk. 54), Kabongo Kasongo (Dino Ndlovu dk. 74) yer aldı.

Boluspor’da sahada Çağlar Şahin Akbaba, Batuhan İşçiler (Vusal Iskandarlı dk. 46), Onur Ulaş, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Oğuz Kağan Güçtekin (İdrissa Camara dk. 76), Abdoulaye Diarrassouba (Nogueira Junior dk. 46), Daniel Avramovski, Berk Yıldız (Tunahan Çiçek dk. 61), Hakan Bilgiç, Petar Gigic (Hüsamettin Yener dk. 68) yer aldı.

Karşılaşmayı yöneten hakemler ise Erkan Özdamar, Kadir Beyaz, Sabri Öğe oldu.

Sakaryaspor – Boluspor maçının gol ve kartları

Sakaryaspor'un performansıyla dikkat çeken maçta gol perdesini Del Valle 3. dakikada açtı, ardından 43. dakikada Odise Roshi skoru artırdı. Ancak Sakaryaspor'dan Erdi Dikmen 52. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç boyunca Sarı kartları dağıtan hakem, Muhammed Himmet Ertürk, Rajko Rotman ve Odise Roshi'ye kart gösterirken, Boluspor'dan Berk Yıldız ve Onur Ulaş da sarı kartla cezalandırıldı.

# Boluspor

06 Nis 2024 - 22:52 Sakarya- Spor

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