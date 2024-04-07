Yollar çarpışan oto pistine döndü, insanlar öldü ve aileler perişan oldu; kimse uyarılara kulak asmıyor

Tatil yolunda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tatilcilerin yoğun olarak kullandığı Ankara istikametinde trafik güçlükle ilerledi.

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde Dilaver Kavasoğlu Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden 3 otomobil, Karayolları aracı ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2’si hastaneye sevk edildi. Hafif yaralanan bir kişi ise ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

Bayram tatili yolunda kaza: 3 yaralı

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla vatandaşlar yola çıkarken Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cip ile otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı. Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 06 AAK 22 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden F.A.A. yönetimindeki 06 DOl 796 plakalı cip ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar ezilirken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 otomobil sürücüsü ile yolcu N.G'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan 3 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Hurdaya dönen araçlar yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başladı

Düzce'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza Gölyaka Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce’den Gölyaka istikametine seyir halinde olan 81 EL 680 plakalı ford marka hafif ticari araç, karşı şeritten gelen 34 PL 5971 plakalı Audi marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Audi marka otomobil karşı istikametten gelen 81 GB 804 plakalı Fiat marka araca çarparak kanala uçtu. Kazada Fiat marka otomobil dik kalırken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fiat marka otomobilin içinde bulunanlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile yol trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Otoyolda 9 araçlı zincirleme kazada ilginç görüntü

Bayram tatili sebebi ile yoğunluğun yaşandığı Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen 9 araçlı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. İki aracın üst üste çıktığı kazayı görüp şaşkınlığını gizleyemeyenler dönüp bir daha baktı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün akşam saatleri itibari ile yola çıkmaya başladı. Bu sebeple Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Otoyolda yoğunluğun yaşandığı Hendek ilçesi geçişi Kalayık mevkii Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ile normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.