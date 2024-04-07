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Bolu’dan yola çıkacaklar dikkat: bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında büyük zam!

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Bayram öncesi Bolu'dan İstanbul'a 399 TL, Ankara'ya 249 TL'den başlayan otobüs bileti fiyatları vatandaşların bayram tatili hesaplarını bozdu. Dört kişilik bir aile için ortalama 300 kilometrelik bir seyahatin gidiş dönüş ücreti 1600 lirayı geçiyor.

Bolu’dan yola çıkacaklar dikkat: bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında büyük zam! mask
Bolu’dan yola çıkacaklar dikkat: bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında büyük zam!
Bolu’dan yola çıkacaklar dikkat: bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında büyük zam!
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Bayram öncesi yolculuk planları yapan vatandaşlar için otobüs bileti fiyatlarındaki son durum dikkat çekiyor. Bolu'dan Türkiye'nin farklı şehirlerine seyahat etmek isteyenler, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere yapılan zamlarla karşı karşıya.

Bolu - İstanbul Güncel Bilet Fiyatları

Bolu’dan yola çıkacaklar dikkat: bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında büyük zam!

Bolu'dan İstanbul'a seyahat etmek isteyen yolcular için bilet fiyatları 279 TL'den başlıyor ve 399 TL'ye kadar yükseliyor. Bu fiyat aralığı, seçilen otobüs firmasına ve sefer saatine göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle bayram öncesi dönemde, yoğun talep nedeniyle bilet fiyatlarında artış gözleniyor.

Bolu - Ankara Yolculuğunda Fiyatlar

Bolu’dan yola çıkacaklar dikkat: bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında büyük zam!

Ankara için Bolu'dan hareket edecek olan yolcular ise 249 TL'den başlayan fiyatlarla karşılaşıyor. Ancak, bazı seferlerde bu rakam 400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bolu - Ankara arası yolculuk planlayanların, bu artışlardan etkilenmemeleri için biletlerini önceden almaları tavsiye ediliyor.

Diğer İller İçin Bilet Fiyatları

Bolu’dan yola çıkacaklar dikkat: bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında büyük zam!

Bolu'dan diğer popüler destinasyonlara olan bilet fiyatları da benzer şekilde artış gösteriyor. Örneğin, Bolu - Yalova arası bilet fiyatları 259 TL'den, Bolu - Bursa için ise 359 TL'den başlamakta. Uzun mesafeli seferlerde, Bolu - Giresun güzergahı için bilet fiyatları 780 TL gibi daha yüksek bir seviyede.

Bilet Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu dönemde bilet alırken erken rezervasyon yapmanın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Ayrıca, farklı otobüs firmalarının fiyatlarını ve kampanyalarını karşılaştırmak, maliyetleri minimuma indirebilir.

Bolu'dan başlıca illere otobüs bileti fiyat listesiBolu’dan yola çıkacaklar dikkat: bayram öncesi otobüs bileti fiyatlarında büyük zam!

Bolu - İstanbul: 279 TL - 399 TL

Bolu - Ankara: 249 TL - 400 TL

Bolu - İzmir: 749 TL – 950 TL

Bolu - Antalya: 699 TL’den başlayan fiyatlar

Bolu - Bursa: 359 TL'den başlayan fiyatlar

Bolu - Yalova: 259 TL'den başlayan fiyatlar

Bolu - Samsun: 600 TL'den başlayan fiyatlar

Bolu - Giresun: 780 TL’den başlayan fiyatlar

# Türkiye

07 Nis 2024 - 14:30 - Güncel

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