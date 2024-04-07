Hayat durma noktasına gelecek milyonlarca insan yola çıktı geliyor; yol resmen çileye dönüştü

Uzun tatilin başlamasıyla birlikte yolların kalabalıklaşması huzurlu başlaması planlanan tatili resmen çileye dönüştürdü. Avrupa İle Asya kıtasını birbirine bağlayan geçiş noktası konumundaki Bolu’da trafik adeta çekilmez bir hal aldı.

Trafik durma noktasına kadar geliyor

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluğa neden oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor. Bayram göçünün sürdüğü güzergah üzerinde otoyolun Avşar köyü mevkiinde trafik durma noktasına kadar geliyor. Köroğlu Rampaları mevkiinde sürücülerin dur-kalk şeklinde ilerlemesi nedeniyle bölge trafik akışı yoğun ve yavaş şekilde ilerliyor. Bolu geçişi boyunca polis, jandarma ve karayolları ekipleri sık sık devriye atarak, otoyoldaki meydana gelen maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

Düzce Kesiminde de durum farklı değil

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, Anadolu otoyolunda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bayram yoğunluğu arttı. Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, İstanbul istikametine ise az sayıda aracın geçtiği görüldü. Yer yer maddi hasarlı kazalar sebebi ile sıkışan trafik, ekiplerin hızlı müdahalesi ile normal seyrine döndürülürken, bölge trafik ekipleri sürücülerin dikkatli olmalarını istiyor.

Karadeniz bağlantı noktasında durum ne?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine gitmek isteyenlerin yolculuğu başladı. İstanbul’un Karadeniz’e bağlantısının sağlandığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı trafik denetimlerini artırdı. Trafik polisleri, durdukları sürücülere emniyet kemeri ve hız noktasında uyarılarda bulunuyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Bozkurt, Kemikli Rampaları’nın İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan önemli bir geçit olduğunu belirtti.

Trafik ekipleri kesintisiz iş başında

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yoğun bir şekilde trafik akışının sağlandığını ifade eden Bozkurt, “Karabük il Emniyet Müdürlüğü olarak ekip ve personel sayımızı artırarak tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. 5 farklı noktada denetimlerimiz devam ediyor. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğümüzün önünde bulunan yaşam tüneline kontrollü bir şekilde alınan sürücülere ’yaşam için kısa bir mola’ diyerek vatandaşlarımıza emniyet kemeri ve hız kurallarının önemini anlatıyoruz ve bu kuralların uyulmaması dahilinde yaşanabilecek olumsuzlukları anlatmaya çalışıyoruz. Yine ekiplerimiz güzergahlarda otobüs denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Otobüs denetimlerinde yolcuları tek tek emniyet kemeri konusunda uyarıyoruz. Radar ekiplerimiz aynı şekilde 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.