Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti

Genç bir davulcu
Ahmet Kurtuluş, iki yıldır ramazan ayının vazgeçilmez geleneği olan davulculuk yapmaktaydı. Ancak geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrası bu görevi yerine getiremez hale geldi. Bu durumda, davulculuk görevi, Ahmet Kurtuluş'un 14 yaşındaki kızı Elif Ebrar'a geçti.
Babadan kızına
Ahmet Kurtuluş, kızı Elif Ebrar'ın davul çalma hevesini fark ettiğinde, ona destek olmaya karar verdi. Geçen yıl kızına bir sokak vererek başlayan bu serüven, bu yıl iki sokak çalma isteğiyle devam etti. Ahmet Bey, ameliyatının ardından kızının bu görevi üstlenmesiyle, onun yanında olmaya ve destek olmaya devam ediyor.
Küçük davulcunun büyük hayalleri
Elif Ebrar, daha önce hiçbir enstrüman çalmamış olmasına rağmen, babasının mesleğinden ilham alarak davul çalmaya başladı. Genç davulcu, gelecekte de davul çalmaya devam etmek istediğini ve bu tutkusunun peşinden gitmeyi planladığını belirtiyor.
Mahallelinin yeni gözdesi
Elif Ebrar'ın davulculuk görevini üstlenmesi, mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı. Önceden babasına selam veren mahalle sakinleri, şimdi genç davulcuya selam veriyor ve onun performansını takdir ediyorlar.
Bir esnafın önerisiyle başlayan serüven
Elif Ebrar'ın davulculuk görevine başlaması, mahalledeki bir esnafın önerisiyle gerçekleşti. Bu destek ve teşvik, hem Elif Ebrar için hem de ailesi için unutulmaz bir deneyim oldu.
Davulun ritmiyle sahura uyanmak
Mahalle sakinleri, Elif Ebrar'ın davulunun ritmiyle sahura uyanmanın keyfini çıkarıyor. Genç davulcunun enerjisi ve tutkusu, ramazan ayının ruhunu mahalleye taşıyor.
Geleceğin davulcusu
Elif Ebrar Kurtuluş, davulculuk geleneğini sürdürme konusundaki kararlılığı ve tutkusuyla dikkat çekiyor. Babasının izinden giden genç kız, gelecekte de bu mesleği icra etmeyi düşünüyor ve bu yolda emin adımlarla ilerliyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.