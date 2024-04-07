Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti

Genç bir davulcu

Ahmet Kurtuluş, iki yıldır ramazan ayının vazgeçilmez geleneği olan davulculuk yapmaktaydı. Ancak geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrası bu görevi yerine getiremez hale geldi. Bu durumda, davulculuk görevi, Ahmet Kurtuluş'un 14 yaşındaki kızı Elif Ebrar'a geçti.

Babadan kızına

Ahmet Kurtuluş, kızı Elif Ebrar'ın davul çalma hevesini fark ettiğinde, ona destek olmaya karar verdi. Geçen yıl kızına bir sokak vererek başlayan bu serüven, bu yıl iki sokak çalma isteğiyle devam etti. Ahmet Bey, ameliyatının ardından kızının bu görevi üstlenmesiyle, onun yanında olmaya ve destek olmaya devam ediyor.

Küçük davulcunun büyük hayalleri

Elif Ebrar, daha önce hiçbir enstrüman çalmamış olmasına rağmen, babasının mesleğinden ilham alarak davul çalmaya başladı. Genç davulcu, gelecekte de davul çalmaya devam etmek istediğini ve bu tutkusunun peşinden gitmeyi planladığını belirtiyor.

Mahallelinin yeni gözdesi

Elif Ebrar'ın davulculuk görevini üstlenmesi, mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı. Önceden babasına selam veren mahalle sakinleri, şimdi genç davulcuya selam veriyor ve onun performansını takdir ediyorlar.

Bir esnafın önerisiyle başlayan serüven

Elif Ebrar'ın davulculuk görevine başlaması, mahalledeki bir esnafın önerisiyle gerçekleşti. Bu destek ve teşvik, hem Elif Ebrar için hem de ailesi için unutulmaz bir deneyim oldu.

Davulun ritmiyle sahura uyanmak

Mahalle sakinleri, Elif Ebrar'ın davulunun ritmiyle sahura uyanmanın keyfini çıkarıyor. Genç davulcunun enerjisi ve tutkusu, ramazan ayının ruhunu mahalleye taşıyor.

Geleceğin davulcusu

Elif Ebrar Kurtuluş, davulculuk geleneğini sürdürme konusundaki kararlılığı ve tutkusuyla dikkat çekiyor. Babasının izinden giden genç kız, gelecekte de bu mesleği icra etmeyi düşünüyor ve bu yolda emin adımlarla ilerliyor.