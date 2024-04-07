- Güncel

Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti

ABONE OL Google News Sayfamız

Babasının yerine ramazan davulculuğu yapmaya başlayan 14 yaşındaki Elif Ebrar Kurtuluş bu işi sevmişe benziyor. Ameliyat sonrası babasının görevini üstlenen genç kızın davul tutkusu ve mahalle sakinlerinin ona olan ilgisi haberimizde…

Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti mask
Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti
Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Genç bir davulcu

Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti

Ahmet Kurtuluş, iki yıldır ramazan ayının vazgeçilmez geleneği olan davulculuk yapmaktaydı. Ancak geçirdiği safra kesesi ameliyatı sonrası bu görevi yerine getiremez hale geldi. Bu durumda, davulculuk görevi, Ahmet Kurtuluş'un 14 yaşındaki kızı Elif Ebrar'a geçti.

Babadan kızına

Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti

Ahmet Kurtuluş, kızı Elif Ebrar'ın davul çalma hevesini fark ettiğinde, ona destek olmaya karar verdi. Geçen yıl kızına bir sokak vererek başlayan bu serüven, bu yıl iki sokak çalma isteğiyle devam etti. Ahmet Bey, ameliyatının ardından kızının bu görevi üstlenmesiyle, onun yanında olmaya ve destek olmaya devam ediyor.

Küçük davulcunun büyük hayalleri

Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti

Elif Ebrar, daha önce hiçbir enstrüman çalmamış olmasına rağmen, babasının mesleğinden ilham alarak davul çalmaya başladı. Genç davulcu, gelecekte de davul çalmaya devam etmek istediğini ve bu tutkusunun peşinden gitmeyi planladığını belirtiyor.

Mahallelinin yeni gözdesi

Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti

Elif Ebrar'ın davulculuk görevini üstlenmesi, mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı. Önceden babasına selam veren mahalle sakinleri, şimdi genç davulcuya selam veriyor ve onun performansını takdir ediyorlar.

Bir esnafın önerisiyle başlayan serüven

Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti

Elif Ebrar'ın davulculuk görevine başlaması, mahalledeki bir esnafın önerisiyle gerçekleşti. Bu destek ve teşvik, hem Elif Ebrar için hem de ailesi için unutulmaz bir deneyim oldu.

Davulun ritmiyle sahura uyanmak

Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti

Mahalle sakinleri, Elif Ebrar'ın davulunun ritmiyle sahura uyanmanın keyfini çıkarıyor. Genç davulcunun enerjisi ve tutkusu, ramazan ayının ruhunu mahalleye taşıyor.

Geleceğin davulcusu

Ramazan davulunu 14 yaşındaki kızına devretti

Elif Ebrar Kurtuluş, davulculuk geleneğini sürdürme konusundaki kararlılığı ve tutkusuyla dikkat çekiyor. Babasının izinden giden genç kız, gelecekte de bu mesleği icra etmeyi düşünüyor ve bu yolda emin adımlarla ilerliyor.

07 Nis 2024 - 15:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL