07 Nis 2024 - 16:00- Sağlık G:

Kalp krizi ve inme riskini artırıyor!

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Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi nasıl tedavi edilir? Uyku apnesinin riskleri nelerdir? Ne zaman doktora başvurulmalı? Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, horlama ve gündüz yorgunluğu gibi belirtilerle kendini gösteren hastalığın kalp krizi ve inme riskini artırdığını belirtti. Uyku apnesinin belirtileri, riskleri ve tedavi yöntemleri haberimizde…

Kalp krizi ve inme riskini artırıyor! mask
Kalp krizi ve inme riskini artırıyor!
Kalp krizi ve inme riskini artırıyor!
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Uyku apnesinin belirtileri ve etkileri

Kalp krizi ve inme riskini artırıyor!

Uyku apnesi, sadece geceleri değil, gündüzleri de etkileyen bir sağlık sorunudur. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut'a göre, horlama en belirgin belirtidir. Ancak, uyku apnesi daha ciddi sorunlara yol açabilir: baş ağrısı, cinsel isteksizlik, kalp krizi ve inme gibi. Bu yüzden, uyku apnesi şüphesi olanların mutlaka bir uzmana danışması gerekmektedir.

Günlük yaşama etkisi

Kalp krizi ve inme riskini artırıyor!

Uyku apnesi olan kişiler, gece boyunca düzensiz nefes alıp verme ve horlama nedeniyle kaliteli uyku uyuyamazlar. Bu durum, sabahları yorgun uyanmaya ve gün içinde uyuklamaya neden olur. Dr. Karadavut, bu durumun iş ve okul performansını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Uyku apnesi ve sağlık riskleri

Kalp krizi ve inme riskini artırıyor!

Uyku apnesi, kalp krizi ve inme riskini artırabilir. Dr. Karadavut, uyku apnesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve bu yüzden ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Uyku apnesi olan kişilerin, belirtileri fark ettiğinde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurması önemlidir.

Tedavi yöntemleri

Kalp krizi ve inme riskini artırıyor!

Uyku apnesi tedavisi, hastalığın şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Pozitif hava basıncı tedavisi, özellikle ileri derecede uyku apnesi olan hastalar için etkili bir yöntemdir. Dr. Karadavut, uyku apnesi tedavisinin mümkün olduğunu ve uzman bir doktorun önerisiyle başarılı sonuçlar alınabileceğini belirtiyor.

Uyku sorunlarına yol açan diğer hastalıklar

Kalp krizi ve inme riskini artırıyor!

Uyku apnesi dışında, depresyon, astım, kalp yetmezliği ve Covid-19 gibi hastalıklar da uyku sorunlarına yol açabilir. Dr. Karadavut, bu hastalıkların uyku kalitesini düşürdüğünü ve uyku apnesi riskini artırdığını söylüyor.

Ne zaman doktora başvurmalı?

Kalp krizi ve inme riskini artırıyor!

Uykuya dalmakta zorluk, gece sık uyanma, sabah erken uyanma, gece terlemesi gibi belirtiler, uyku apnesi işareti olabilir. Dr. Karadavut, bu tür belirtileri olan kişilerin derhal bir doktora başvurması gerektiğini hatırlatıyor. Erken teşhis ve tedavi, uyku apnesiyle bağlantılı riskleri azaltabilir.

# Sağlık, yol, hava, tedavi

07 Nis 2024 - 16:00 - Sağlık

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