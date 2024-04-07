BAKAD Başkanı'ndan kritik trafik uyarısı; Bayram sevincini kederle değiştirmeyin!

Trafik kazalarının can alıcı sonuçları, bayram tatillerinde sevdiklerimize kavuşma sevincini kederle değiştirebilir. Bolu Arama Kurtarma ve Afet Bilinçlendirme Derneği (BAKAD) Başkanı H. Hüseyin Aykan'ın öncülük ettiği bir uyarı kampanyası, vatandaşları trafik kurallarına uyma konusunda tekrar bilinçlendiriyor. Aykan, bu bayram tatilinin güzelliklerle hatırlanması için sürücülerin sorumluluk almasını istiyor.

BAKAD Başkanı'ndan Tedbir Çağrısı

BAKAD Başkanı Aykan, bayram tatilinde yolculuk yapacak vatandaşlara yönelik, trafik kazalarını önleyici tedbirlerin alınmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Geçtiğimiz yılın kaza istatistiklerine işaret ederek, kazaların büyük bir bölümünün bayram ziyaretleri sırasında meydana geldiğine dikkat çekiyor.

Güvenli Bayram Yolculukları İçin Önemli İpuçları

BAKAD Başkanı, bayram tatilinin keyfini çıkarabilmenin yolunun trafik kurallarına dikkat etmekten geçtiğine vurgu yapıyor. Aykan, özellikle aşırı hız yapmaktan, alkollü araç kullanmaktan kaçınmanın ve emniyet kemerinin öneminin altını çiziyor. Yolculuk öncesi, zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile birlikte yazlık lastiklerin takılmasını ve araç bakımlarının yapılmasını öneriyor.

Kazaların Sık Yaşandığı Noktalara Dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'trafik kaza kara noktaları' hakkında bilgi sahibi olmanın önemi üzerinde duran Aykan, sürücülerin bu noktalarda ekstra dikkatli olmalarını öneriyor. Bayram yoğunluğunun trafik kazalarını artırabileceğini belirterek, şoförlerin önceden bu noktaları incelemeleri gerektiğini ifade ediyor.

Araç Bakımı ve Hazırlıkları Unutulmamalı

Aykan ayrıca, şoförlerin araç bakımlarını ihmal etmemeleri, yol yapım ve alt yapı çalışmaları sebebiyle oluşabilecek geçici değişikliklere dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Bu tür uyarıların, yolculuk sırasında karşılaşılabilecek riskleri azaltacağını vurguluyor.