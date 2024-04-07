Çizmecioğlu ailesine ait binada meydana gelen yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı

Beşiktaş, Gayrettepe'de bulunan kulübünde, 2 Nisan'da korkunç bir yangın meydana geldi. 16 katlı binanın alt katlarında başlayan yangın, tadilat sırasında çıktı ve kısa sürede tüm binayı sardı. Facia, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma, bazı şüphelilerin ifadelerini gün yüzüne çıkardı.
Yangın Faciasının Ardından
Soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Bu süreçte, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden Gelen İfadeler
Şirket ortaklarından Mehmet Memduh C., yangın sırasında içeride bulunan bir kişiyle irtibata geçtiğini, ancak yoğun duman ve alevler nedeniyle içeriye giremediklerini belirtti. Diğer taraftan işletmenin sahibi Şahzade Ş., tadilat işlerinin detaylarını paylaşırken, olay günü sahnecilerin işlerinin son günü olduğunu ifade etti.
Çizmecioğlu Ailesine Ait Binada Meydana Gelen Facia
Yangının meydana geldiği bina, Bolu'nun tanınmış ailelerinden Çizmecioğlu ailesine ait. Taner ve Tanju Çizmecioğlu kardeşlerin mülkiyetindeki bu apartman, şehrin gözde mekanlarından biri olarak biliniyordu. Facia, sadece can kaybıyla değil, aynı zamanda bölgenin tarihi ve sosyal dokusuna da zarar verdi.
Soruşturma Süreci ve Kamu Görevlileri
Soruşturma kapsamında, işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve denetim süreçleri de mercek altına alındı. İlgili kamu ve belediye görevlileri hakkında da yasal işlemler başlatılacağı belirtildi, bu durum olayın ciddiyetini ve soruşturmanın geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor.
Toplumda Yankı Bulan Bir Tragedi
Beşiktaş'ta yaşanan bu trajik olay, güvenlik önlemlerinin önemini ve kamu kurumlarının denetim sorumluluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Soruşturma devam ederken, kaybedilen canların anısına ve geride kalanların adalet arayışına dikkat çekiliyor. Bu facia, gelecekte benzer olayların önlenmesi adına önemli dersler içeriyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.