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Çizmecioğlu ailesine ait binada meydana gelen yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı

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Bolulu ünlü aileye ait binada Beşiktaş, Gayrettepe'de meydana gelen ve 29 insanın hayatını kaybettiği yangın sonrasında gerçekleştirilen soruşturmada, şüpheli ifadeleri ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Çizmecioğlu ailesine ait binada meydana gelen yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı mask
Çizmecioğlu ailesine ait binada meydana gelen yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı
Çizmecioğlu ailesine ait binada meydana gelen yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı
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Beşiktaş, Gayrettepe'de bulunan kulübünde, 2 Nisan'da korkunç bir yangın meydana geldi. 16 katlı binanın alt katlarında başlayan yangın, tadilat sırasında çıktı ve kısa sürede tüm binayı sardı. Facia, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Yangına ilişkin yürütülen soruşturma, bazı şüphelilerin ifadelerini gün yüzüne çıkardı.

Yangın Faciasının Ardından

Çizmecioğlu ailesine ait binada meydana gelen yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı

Soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Bu süreçte, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Gelen İfadeler

Çizmecioğlu ailesine ait binada meydana gelen yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı

Şirket ortaklarından Mehmet Memduh C., yangın sırasında içeride bulunan bir kişiyle irtibata geçtiğini, ancak yoğun duman ve alevler nedeniyle içeriye giremediklerini belirtti. Diğer taraftan işletmenin sahibi Şahzade Ş., tadilat işlerinin detaylarını paylaşırken, olay günü sahnecilerin işlerinin son günü olduğunu ifade etti.

Çizmecioğlu Ailesine Ait Binada Meydana Gelen Facia

Çizmecioğlu ailesine ait binada meydana gelen yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı

Yangının meydana geldiği bina, Bolu'nun tanınmış ailelerinden Çizmecioğlu ailesine ait. Taner ve Tanju Çizmecioğlu kardeşlerin mülkiyetindeki bu apartman, şehrin gözde mekanlarından biri olarak biliniyordu. Facia, sadece can kaybıyla değil, aynı zamanda bölgenin tarihi ve sosyal dokusuna da zarar verdi.

Soruşturma Süreci ve Kamu Görevlileri

Soruşturma kapsamında, işyerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve denetim süreçleri de mercek altına alındı. İlgili kamu ve belediye görevlileri hakkında da yasal işlemler başlatılacağı belirtildi, bu durum olayın ciddiyetini ve soruşturmanın geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor.

Toplumda Yankı Bulan Bir Tragedi

Çizmecioğlu ailesine ait binada meydana gelen yangın faciasında yeni detaylar ortaya çıktı

Beşiktaş'ta yaşanan bu trajik olay, güvenlik önlemlerinin önemini ve kamu kurumlarının denetim sorumluluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Soruşturma devam ederken, kaybedilen canların anısına ve geride kalanların adalet arayışına dikkat çekiliyor. Bu facia, gelecekte benzer olayların önlenmesi adına önemli dersler içeriyor.

# belediye

07 Nis 2024 - 19:00 İstanbul/ Beşiktaş- Yaşam

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