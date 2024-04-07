Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…

Safranbolu'nun lokum geleneği

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, 3 bin yıllık tarihiyle ve lokum üretimiyle dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı için 300 ton lokum üretimi hedefleyen Safranbolu, zengin çeşitliliğiyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Çeşit çeşit lokumlar

Safranbolu lokumları, safranlıdan damla sakızlıya, fındıklıdan güllüye 50 farklı çeşidiyle tatlı severlerin beğenisine sunuluyor. Her biri özenle hazırlanan lokumlar, katkısız ve hafif lezzetleriyle öne çıkıyor.

Fiyatlar ve çeşitler

Lokumların kilo fiyatı, içerdikleri çerez oranına göre 180 lira ile 900 lira arasında değişiyor. Her bütçeye uygun seçenekler sunan Safranbolu, lokum konusunda ziyaretçilerine geniş bir yelpaze sunuyor.

Tatilin tatlı beklentisi

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, 9 günlük bayram tatilinin, Safranbolu için büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor. Tatil süresince şehrin yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor, bu da lokum satışlarında bir artış anlamına geliyor.

Üretimden satışa

Sezer, şimdiden 30 ton lokum ürettiklerini ve bayram boyunca üretime devam edeceklerini ifade ediyor. Bu yıl firmanın 82. yılını kutlayan Sezer, Safranbolu lokumunun tatilciler için vazgeçilmez bir lezzet olduğunu vurguluyor.

Katkısız lezzetin sırrı

Safranbolu lokumunun en büyük özelliği, katkı maddesi içermemesi ve taze üretilmesi. Bu, ürünlerin raf ömrünü kısa tutuyor ancak tazeliği ve lezzeti garantiliyor.

Popüler çeşitler ve yenilikler

Safranlı ve çifte kavrulmuş lokumlar en çok tercih edilen çeşitler arasında yer alıyor. Ayrıca, şeker ilavesiz, hurma suyuyla tatlandırılan tahin helvası gibi yeni ürünler de müşterilerin beğenisine sunuluyor, Safranbolu'nun tatlı mirası her geçen yıl zenginleşiyor.