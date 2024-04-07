07 Nis 2024 - 18:30- Güncel G:

Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…

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Bolu’nun kuzeydoğusundaki komşusu Karabük, Batı Karadeniz Bölgesi ve tüm yurda 300 ton lokum imal ediliyor. Safranbolu, UNESCO mirası dokusu ve eşsiz lezzetleriyle 2024 Ramazan Bayramı'na hazır. 50 çeşit lokumun yanı sıra, katkısız ve taze üretim anlayışıyla 300 ton üretim hedefleyen şehir, tatilcileri tarihi ve tatlı bir yolculuğa da çıkarıyor…

Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak… mask
Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…
Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…
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Safranbolu'nun lokum geleneği

Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, 3 bin yıllık tarihiyle ve lokum üretimiyle dikkat çekiyor. Ramazan Bayramı için 300 ton lokum üretimi hedefleyen Safranbolu, zengin çeşitliliğiyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Çeşit çeşit lokumlar

Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…

Safranbolu lokumları, safranlıdan damla sakızlıya, fındıklıdan güllüye 50 farklı çeşidiyle tatlı severlerin beğenisine sunuluyor. Her biri özenle hazırlanan lokumlar, katkısız ve hafif lezzetleriyle öne çıkıyor.

Fiyatlar ve çeşitler

Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…

Lokumların kilo fiyatı, içerdikleri çerez oranına göre 180 lira ile 900 lira arasında değişiyor. Her bütçeye uygun seçenekler sunan Safranbolu, lokum konusunda ziyaretçilerine geniş bir yelpaze sunuyor.

Tatilin tatlı beklentisi

Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, 9 günlük bayram tatilinin, Safranbolu için büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor. Tatil süresince şehrin yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor, bu da lokum satışlarında bir artış anlamına geliyor.

Üretimden satışa

Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…

Sezer, şimdiden 30 ton lokum ürettiklerini ve bayram boyunca üretime devam edeceklerini ifade ediyor. Bu yıl firmanın 82. yılını kutlayan Sezer, Safranbolu lokumunun tatilciler için vazgeçilmez bir lezzet olduğunu vurguluyor.

Katkısız lezzetin sırrı

Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…

Safranbolu lokumunun en büyük özelliği, katkı maddesi içermemesi ve taze üretilmesi. Bu, ürünlerin raf ömrünü kısa tutuyor ancak tazeliği ve lezzeti garantiliyor.

Popüler çeşitler ve yenilikler

Bu bayram şeker değil, lokum bayramı olacak…

Safranlı ve çifte kavrulmuş lokumlar en çok tercih edilen çeşitler arasında yer alıyor. Ayrıca, şeker ilavesiz, hurma suyuyla tatlandırılan tahin helvası gibi yeni ürünler de müşterilerin beğenisine sunuluyor, Safranbolu'nun tatlı mirası her geçen yıl zenginleşiyor.

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07 Nis 2024 - 18:30 - Güncel

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