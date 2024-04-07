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Bayram alışverişlerinde kolonya alırken bunlara dikkat edin!

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2024 Ramazan Bayramı alışverişlerinizde şeker ve çikolatanın yanındaki vazgeçilmezlerden olan bayram kolonyası alırken bunlara dikkat edin. TSE standartlarına uygunluk, alkol derecesi, ambalaj ve görünüm. Sağlıklı ve kaliteli kolonya seçiminin püf noktaları haberimizde…

Bayram alışverişlerinde kolonya alırken bunlara dikkat edin! mask
Bayram alışverişlerinde kolonya alırken bunlara dikkat edin!
Bayram alışverişlerinde kolonya alırken bunlara dikkat edin!
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Bayram alışverişinde kolonya alırken nelere dikkat edilmeli?

Bayram alışverişlerinde kolonya alırken bunlara dikkat edin!

Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatlı ve çikolatanın yanı sıra vazgeçilmezler arasında yer alan kolonya alışverişi de hız kazanıyor. Kolonya, bayramın olmazsa olmazlarından biri olarak kabul edilirken, doğru seçimi yapabilmek için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen standartlara uyulması büyük önem taşıyor.

TSE standartlarına göre kolonya nasıl olmalı?

Bayram alışverişlerinde kolonya alırken bunlara dikkat edin!

TSE'nin belirlediği kriterlere göre, kaliteli bir kolonyanın görünümü berrak olmalıdır. İçerisinde herhangi bir tortu, bulanıklık ya da yabancı cisim bulunmamalıdır. Özellikle limon kolonyası seçerken, boya maddesi içermemesine ve güneş ışığına maruz kaldığında hafifçe solabilecek doğal bir renge sahip olmasına özen gösterilmelidir.

Alkol derecesinin önemi

Bayram alışverişlerinde kolonya alırken bunlara dikkat edin!

Kolonya seçiminde alkol derecesi de önemli bir faktördür. TSE standartlarına göre, limon kolonyasının alkol derecesi en az 70, diğer kolonya türlerinin ise en az 60 derece olmalıdır. Bu, kolonyanın mikroplara karşı etkili bir şekilde koruma sağlayacağının bir göstergesidir.

Ambalajlama standartları

Bayram alışverişlerinde kolonya alırken bunlara dikkat edin!

Kaliteli bir kolonyanın ambalajı da standartlara uygun olmalıdır. Kolonyalar, cam veya renksiz plastik şişelerde sunulmalı ve şişeler sıkıca kapatılmalıdır. Şişe ağzında plastik bir tıpa bulunabilirken, plastik bidonlar ise açılmışlık durumunu gösterecek şekilde mühürlenmelidir. İkinci bir ambalaj olarak kullanılan karton kutuların jelatinle kaplanması tercih edilir.

Etiket bilgileri ve TS 5178 standardı

Bayram alışverişlerinde kolonya alırken bunlara dikkat edin!

Ürünün üzerindeki etikette, firmanın ticari unvanı veya kısa adı, adresi veya tescilli markası gibi bilgilerin yanı sıra, ürünün TS 5178 standardına uygun olduğuna dair bilgilerin bulunması tüketiciler için güven verici bir faktördür.

Sağlıklı ve kaliteli kolonya seçiminin önemi

Bayram alışverişlerinde kolonya alırken bunlara dikkat edin!

Bayram alışverişlerinde kolonya seçimi yaparken TSE standartlarına dikkat etmek, hem sağlığınızı korumak hem de kaliteli bir ürün elde etmek açısından önemlidir. Bu standartlar, ürünün güvenliğini ve kalitesini garanti altına alırken, bayram ziyaretlerinizde güvenle kullanabileceğiniz kolonyalar sunar.

# Türk

07 Nis 2024 - 13:30 - Güncel

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