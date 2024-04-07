Ramazan Bayramı öncesi Batı Karadeniz’de dev vurgun!

2024 Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Bolu’nun Gerede ilçesinde akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Gerede’de bir kuyumcuya yapılan soygun sonrası İstanbul’da süren operasyonda konuyla ilgili 1 kişi yakalandı.

Bolu polisinden operasyon

Bolu’nun Gerede ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan 2 milyon 500 bin liralık altının çalındığı kuyumcu soygunuyla ilgili polis ekipleri İstanbul’da operasyon yaptı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gerede Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 kişi olarak değerlendirdikleri soygunda tespit edilen D.C. isimli şahsa operasyon düzenlendi. İstanbul’da yakalanan şahıs ifadesinin ardından Gerede adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.