Ramazan Bayramı öncesi Batı Karadeniz’de dev vurgun!

2024 Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Bolu’nun Gerede ilçesinde akıllara durgunluk veren bir soygun yaşandı. Gerede’de bir kuyumcuya yapılan soygun sonrası İstanbul’da süren operasyonda konuyla ilgili 1 kişi yakalandı.
Bolu polisinden operasyon
Bolu’nun Gerede ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan 2 milyon 500 bin liralık altının çalındığı kuyumcu soygunuyla ilgili polis ekipleri İstanbul’da operasyon yaptı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gerede Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 kişi olarak değerlendirdikleri soygunda tespit edilen D.C. isimli şahsa operasyon düzenlendi. İstanbul’da yakalanan şahıs ifadesinin ardından Gerede adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.