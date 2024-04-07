Bolu Valisi Erkan Kılıç Bayram öncesi, ekipleri denetledi!

Bayram Tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler Bolu geçişinde akıcı yoğunluğu sürüyor. Bolu’da mevcut polis, jandarma ve karayolları ekipleri 2 kat ekiple Ramazan Bayramı boyunca sahada olacak. Bu çerçevede, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu ve D- 100 kara yolunda oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetleme yaptı.
Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, trafik personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Kılıç, kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların bayramlarını da kutladı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.