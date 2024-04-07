Boluspor, Trabzonspor’u ezdi geçti!

Trabzonspor U19 Takımı, kendi evinde Boluspor U19 ile karşı karşıya geldiği maçın henüz 6. dakikasında, Ömer Faruk Duymaz'ın kritik golüyle öne geçti. Bordo Mavililerin bu erken başarıya rağmen, maçın ilerleyen dakikalarında Boluspor'un geri dönüşüne engel olamaması dikkat çekti. Boluspor, zorlu Trabzon deplasmanında sergilediği mücadeleyle, kritik iki gol bulmayı başararak maçı lehine çevirdi.

Kırmızı beyazlıların müthiş dönüşü

U19 Elit Liginin güçlü ekiplerinden biri olan ve geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında önemli bir galibiyet elde eden Boluspor U19, Trabzonspor karşısında da mücadele ruhunu sürdürdü. Maçın kritik anlarında Tolunay ve Amara NMALE'nin attığı gollerle galibiyete uzanan Boluspor, ligdeki puanını 17'ye yükselterek dikkatleri üzerine çekti. Bu galibiyet, Boluspor'un ligdeki konumunu güçlendirirken, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda yaşadığı önemli bir aksaklık olarak kaydedildi.

Trabzonspor'un gol arayışları sonuçsuz kaldı

Maç boyunca birçok gol denemesinde bulunan Trabzonspor, aradığı eşitliği sağlayamadı. Özellikle Boluspor karşısında erken bir golle öne geçmesine rağmen, maçın genelinde üstünlüğü ele geçiremeyen Bordo Mavililer, sahadan hüsranla ayrılan taraf oldu. Boluspor'un disiplinli oyunu ve kritik anlarda bulduğu goller, Trabzonspor'un ataklarını etkisiz hale getirdi.

Boluspor'un gelecek planları

Bu önemli galibiyetin ardından Boluspor U19 takımı, lider Fenerbahçe'yi 13 Nisan'da Bolu'da ağırlayacak. Bu maç, ligdeki konumları açısından her iki takım için de kritik öneme sahip olacak. Boluspor'un bu zorlu maç öncesinde aldığı galibiyet, takımın moral ve motivasyonunu yükselttiği kadar, rakipleri açısından da bir uyarı niteliği taşıyor.