Mudurnu Belediye Başkanı'nın skandal küfür olayına AK Parti'den sert tepki

Seçim Sonrası Mudurnu'da tansiyon yükseldi
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, Mudurnu ilçesinde beklenmedik bir olaya sahne oldu. CHP'li yeni Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun, AK Parti adayı Hüseyin Yağın'a mazbata töreninde küfretmesi, siyasi kulislerde geniş yankı buldu.
AK Parti'den saygı vurgusu
AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, seçim sürecinde ve sonrasında nezaketin ön planda tutulduğunu belirtti. Güner, AK Parti adayı Hüseyin Yağın'ın, seçimi kazanan CHP'li rakibini tebrik etmesinin bu duruşun bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Küfür skandalı
Ancak bu olumlu havaya rağmen, CHP'li Doğan Onurlu'nun, Hüseyin Yağın'a yönelik küfürlü saldırısı, Mudurnu'daki seçim atmosferini gölgeledi. Suat Güner, Onurlu'nun bu davranışıyla karakterini ve makamın ağırlığını kaldıramayacağını ortaya koyduğunu ifade etti.
AK Parti'den hukuki süreç işareti
Güner, yaşanan bu kabul edilemez olay karşısında hukuki yollara başvuracaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Bu durumun, sadece bir kişinin değil, bir zihniyetin temsilcisi olduğunu vurguladı.
"Kötü söz sahibine aittir"
AK Parti Bolu İl Başkanı, "Kötü söz sahibine aittir" diyerek, yaşanan olayın sadece küfür eden kişiyi bağladığını ve AK Parti'nin bu tür davranışlara karşı olduğunu belirtti.
Toplumsal nezaket ve saygı çağrısı
Olayın ardından yapılan açıklamalarda, siyasi rekabetin nezaket ve saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Mudurnu ve Türkiye genelindeki seçmenlerden gelen tepkiler, siyasi tartışmaların seviyeli bir şekilde sürdürülmesi yönünde oldu.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.