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Mudurnu Belediye Başkanı'nın skandal küfür olayına AK Parti'den sert tepki

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Mudurnu Belediye Başkanı'nın AK Parti adayına mazbata töreninde küfretmesi büyük tepki çekti. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, yaşananlarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Güner siyasi rekabetin nezaket ve saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı

Mudurnu Belediye Başkanı'nın skandal küfür olayına AK Parti'den sert tepki mask
Mudurnu Belediye Başkanı'nın skandal küfür olayına AK Parti'den sert tepki
Mudurnu Belediye Başkanı'nın skandal küfür olayına AK Parti'den sert tepki
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Seçim Sonrası Mudurnu'da tansiyon yükseldi

Mudurnu Belediye Başkanı'nın skandal küfür olayına AK Parti'den sert tepki

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, Mudurnu ilçesinde beklenmedik bir olaya sahne oldu. CHP'li yeni Belediye Başkanı Doğan Onurlu'nun, AK Parti adayı Hüseyin Yağın'a mazbata töreninde küfretmesi, siyasi kulislerde geniş yankı buldu.

AK Parti'den saygı vurgusu

Mudurnu Belediye Başkanı'nın skandal küfür olayına AK Parti'den sert tepki

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, seçim sürecinde ve sonrasında nezaketin ön planda tutulduğunu belirtti. Güner, AK Parti adayı Hüseyin Yağın'ın, seçimi kazanan CHP'li rakibini tebrik etmesinin bu duruşun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Küfür skandalı

Mudurnu Belediye Başkanı'nın skandal küfür olayına AK Parti'den sert tepki

Ancak bu olumlu havaya rağmen, CHP'li Doğan Onurlu'nun, Hüseyin Yağın'a yönelik küfürlü saldırısı, Mudurnu'daki seçim atmosferini gölgeledi. Suat Güner, Onurlu'nun bu davranışıyla karakterini ve makamın ağırlığını kaldıramayacağını ortaya koyduğunu ifade etti.

AK Parti'den hukuki süreç işareti

Güner, yaşanan bu kabul edilemez olay karşısında hukuki yollara başvuracaklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Bu durumun, sadece bir kişinin değil, bir zihniyetin temsilcisi olduğunu vurguladı.

"Kötü söz sahibine aittir"

Mudurnu Belediye Başkanı'nın skandal küfür olayına AK Parti'den sert tepki

AK Parti Bolu İl Başkanı, "Kötü söz sahibine aittir" diyerek, yaşanan olayın sadece küfür eden kişiyi bağladığını ve AK Parti'nin bu tür davranışlara karşı olduğunu belirtti.

Toplumsal nezaket ve saygı çağrısı

Olayın ardından yapılan açıklamalarda, siyasi rekabetin nezaket ve saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Mudurnu ve Türkiye genelindeki seçmenlerden gelen tepkiler, siyasi tartışmaların seviyeli bir şekilde sürdürülmesi yönünde oldu.

# belediye, Türkiye, AK Parti

07 Nis 2024 - 20:00 - Siyaset

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